Phát hiện vật thể nghi là sọ người ở Tuyên Quang

Người dân thôn Làng Má, xã Vị Xuyên (Tuyên Quang) phát hiện một vật nghi là sọ người tại khu vực dân cư. Công an xã đã có mặt, xác minh vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, ngày 11/8, người dân thôn Làng Má, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang phát hiện một vật nghi là sọ người tại khu vực dân cư.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Vị Xuyên nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xác minh.

Vật thể nghi là sọ người được người dân phát hiện. (Ảnh: Trương Sơn)

Sáng 13/8, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Tiến Hùng - Chủ tịch UBND xã Vị Xuyên, xác nhận có sự việc trên và cho biết lực lượng công an đang tiến hành xác minh.

Trung tá Hoàng Trung Tuyến - Trưởng Công an xã Vị Xuyên, cho biết đơn vị đang xác minh, điều tra vụ việc và hiện chưa có thông tin cụ thể về nguồn gốc, danh tính hay các tình tiết liên quan đến vật nghi là sọ người được phát hiện.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.