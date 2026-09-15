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Phát hiện túi xách có 20 triệu đồng tiền mặt ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm, công an vào cuộc xác minh thông tin

Minh Ánh
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Lực lượng Công an đã khẩn trương rà soát thông tin để nhanh chóng xác minh chủ nhân của tài sản.

Theo Cổng thông tin Công an TP Hà Nội, chiều 14/9/2026, Công an phường Hoàn Kiếm đã trao trả nguyên vẹn chiếc túi xách cùng giấy tờ và hơn 20 triệu đồng tiền mặt cho chị C.T.H., trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội.

Trước đó, chiều 13/9/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn, Thiếu tá Lê Hữu Đức, cán bộ Cảnh sát khu vực Công an phường Hoàn Kiếm tiếp nhận một chiếc túi xách do người dân nhặt được và giao nộp. Qua kiểm tra, bên trong túi có một số giấy tờ mang tên công dân C.T.H. cùng hơn 20 triệu đồng tiền mặt.

Phát hiện túi xách bị thất lạc có 20 triệu đồng ở Hồ Hoàn Kiếm , Công an vào cuộc xác minh - Ảnh 1.

Công an phường Hoàn Kiếm trao trả tài sản thất lạc cho chị C.T.H.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hoàn Kiếm đã nhanh chóng tiến hành xác minh thông tin, tìm cách liên hệ với chủ sở hữu để thông báo về tài sản thất lạc và hướng dẫn đến trụ sở Công an phường làm thủ tục nhận lại.

Chiều 14/9/2026, chị C.T.H. đã đến trụ sở Công an phường Hoàn Kiếm. Sau khi kiểm tra, đối chiếu đầy đủ thông tin, Công an phường đã bàn giao nguyên vẹn chiếc túi xách cùng toàn bộ giấy tờ, tiền và tài sản bên trong cho chị H.

Phát hiện túi xách bị thất lạc có 20 triệu đồng ở Hồ Hoàn Kiếm , Công an vào cuộc xác minh - Ảnh 2.

Thư cảm ơn của chị C.T.H. gửi cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hoàn Kiếm.

Nhận lại tài sản, chị H. không giấu được niềm vui và xúc động, đồng thời viết thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hoàn Kiếm đã trách nhiệm, tận tình hỗ trợ, giúp chị nhanh chóng tìm lại tài sản bị thất lạc.

Việc kịp thời tiếp nhận, xác minh và trao trả tài sản cho người dân là một hành động thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hoàn Kiếm; qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, sát dân, hết lòng “Vì Nhân dân phục vụ”.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội

Tất cả người dân có sổ đỏ chú ý quy định phạt đến 100 triệu đồng
Tags

Công an phường Hoàn Kiếm

C.T.H.

Tài sản thất lạc

Hà Nội

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