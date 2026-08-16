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Phát hiện túi bọc chứa hơn 5,3 tỷ đồng tiền mặt bị bỏ lại cạnh cây ATM

Y Vân
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Người nhặt được số tiền này đã nhận được "phần thưởng" xứng đáng.

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Một nam sinh tại New Mexico, Mỹ, đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi phát hiện một túi tiền chứa 135.000 USD (3,5 tỷ VNĐ) bên cạnh máy ATM khi đang trên đường mua tất cho ông của mình mình.

Theo đài KRQE-TV, José Nuñez Romaniz phát hiện một túi bóng trong suốt chứa đầy tiền mặt, nằm cạnh một máy ATM của Wells Fargo tại Albuquerque. Cậu lập tức gọi đến số điện thoại 1-800 được niêm yết trên máy ATM và báo cảnh sát.

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Sau đó, nhà chức trách xác định số tiền thuộc về một nhà thầu phụ của Wells Fargo, đơn vị chịu trách nhiệm tiếp tiền cho các máy ATM. Nhân viên này đã vô tình để quên số tiền tại địa điểm.

Romaniz theo học ngành tư pháp hình sự tại trường cao đẳng cộng đồng trung tâm New Mexico và ấp ủ kế hoạch theo đuổi sự nghiệp trong ngành thực thi pháp luật. Cậu cho biết ngay khi nhìn thấy số tiền, bản thân đã biết phải làm điều đúng đắn.

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“Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ đến bố mẹ, đặc biệt là mẹ tôi. Tôi nghĩ nếu mang số tiền này về nhà thì mẹ sẽ làm gì, và bà sẽ đánh tôi tới tấp bằng dép”.

Hành động của Romaniz được Cảnh sát trưởng Albuquerque Mike Geier và Thị trưởng Tim Keller vinh danh.

“Thật tuyệt khi chúng ta có cơ hội nhìn thấy những điều tốt đẹp trong cộng đồng", Geier nói.

Geier cũng cho biết Romaniz được mời nộp đơn vào vị trí nhân viên an toàn công cộng trong thời gian tiếp tục việc học.

Theo Fox KTVU﻿

Tags

bọc tiền

số tiền

cây ATM

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