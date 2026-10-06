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Phát hiện tuabin gió khổng lồ cao hơn tòa nhà Keangnam tới 30 mét, kỳ vọng sản lượng điện nhân đôi

Thiên Di
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Tuabin gió cao hơn 360 mét tại Đức được kỳ vọng có thể tạo ra lượng điện gấp đôi thiết kế thông thường có cùng đường kính cánh quạt.

Một tuabin gió cao hơn 360 mét vừa đạt chiều cao hoàn chỉnh tại Schipkau, miền đông nước Đức. Công trình được phát triển nhằm khai thác nguồn gió ở độ cao lớn hơn, nơi tốc độ gió thường mạnh và ổn định hơn.

Để dễ hình dung, chiều cao của tuabin tính cả cánh quạt lớn hơn tòa nhà Keangnam tại Hà Nội. Tòa nhà này cao khoảng 336 mét, tức tuabin tại Đức cao hơn gần 30 mét.

Dự án do công ty kỹ thuật GICON của Đức phát triển cho Cơ quan Liên bang về Đổi mới Đột phá (SPRIND). Đây là công trình thí điểm nhằm kiểm chứng liệu việc đưa tuabin lên độ cao vượt trội có thể giúp sản xuất thêm nhiều điện mà không cần tăng tương ứng số lượng hạ tầng điện gió hay không.

Tuabin tại Schipkau đạt chiều cao gần 365 mét khi tính cả cánh quạt, trở thành công trình cao thứ hai tại Đức, chỉ sau tháp truyền hình Berlin.

GICON cho rằng thiết kế này trong tương lai có thể tạo ra lượng điện khoảng gấp đôi tuabin thông thường có cùng đường kính cánh quạt. Tuy nhiên, đây mới là ước tính và cần được kiểm chứng sau khi hệ thống chính thức vận hành.

Điểm cốt lõi của thiết kế nằm ở độ cao. Tốc độ gió nhìn chung tăng khi lên cao, đồng thời luồng gió cũng có thể ổn định hơn. Nhờ đó, tuabin hoạt động ở độ cao hàng trăm mét có thể tiếp cận nguồn năng lượng lớn và ổn định hơn các tuabin thông thường.

Tuabin thí điểm có công suất định mức 3,8 MW, trong khi những phiên bản tương lai dự kiến vượt 7 MW. Con số sản lượng điện gấp đôi mà GICON đưa ra đề cập đến tổng lượng điện tạo ra theo thời gian, không có nghĩa công suất định mức của tuabin tăng gấp đôi.

Để xây dựng một tuabin cao như vậy, GICON không sử dụng cần cẩu thông thường vươn tới đỉnh tháp. Thay vào đó, công ty phát triển tháp dạng ống lồng, sử dụng cơ cấu nâng chuyên dụng để đẩy phần tháp bên trong lên xuyên qua kết cấu giàn bao quanh rồi cố định ở độ cao cuối cùng.

Các tuabin siêu cao có thể được bổ sung ngay tại những trang trại điện gió hiện hữu. GICON và SPRIND hình dung chúng tạo thành một "tầng" phát điện phía trên các tuabin thông thường, tận dụng luồng gió ở độ cao lớn hơn mà không cần mở rộng diện tích trang trại điện gió.

Theo đánh giá hiện tại, Đức có thể bố trí tới 4.000 tuabin gió độ cao lớn tại các trang trại điện gió hiện có. Nếu công nghệ chứng minh được hiệu quả, nước này có thể tăng sản lượng điện đồng thời tận dụng hệ thống kết nối lưới điện và các khu vực điện gió đã được phát triển.

Tuabin dự kiến chính thức vận hành vào tháng 11 sau khi những hạng mục còn lại hoàn tất. Khi đó, dữ liệu thực tế sẽ cho thấy việc nâng tuabin lên gần 365 mét có thực sự mang lại mức tăng sản lượng điện như kỳ vọng và có đủ hiệu quả để bù đắp cho độ phức tạp kỹ thuật cao hơn hay không.

Theo IE

Tags

tuabin gió

điện gió

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