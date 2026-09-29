Phát hiện Trung Quốc thả đồng loạt 116 drone 5 kg xuống nước, di chuyển được 30 km suốt hơn 8 giờ, lập kỷ lục thế giới

Đây là thành quả của hơn 20 năm nghiên cứu công nghệ cao.

Một nhóm nghiên cứu Trung Quốc vừa thiết lập Kỷ lục Guinness Thế giới về số lượng phương tiện tự hành dưới nước hoạt động đồng thời nhiều nhất, sau khi triển khai một đội gồm 116 thiết bị TH-618.

Kỷ lục được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu của Đại học Công nghiệp Tây Bắc Trung Quốc phối hợp với Xian Tianhe Maritime Technologies.

Theo thông báo của trường ngày 24/9, thử nghiệm diễn ra từ ngày 29/8 trong một bể bơi dài 50 m, rộng 20 m, dưới sự giám sát của đại diện Kỷ lục Guinness Thế giới. Kỷ lục sau đó đã được Guinness xác nhận.

116 thiết bị được lần lượt thả xuống nước, sau đó tự động di chuyển theo đội hình trong 34 phút, hoàn thành quãng đường 500 m mà không cần con người can thiệp. Chúng sử dụng dữ liệu theo thời gian thực để bám theo lộ trình được thiết lập trước.

Theo Đại học Công nghiệp Tây Bắc, việc hàng chục, thậm chí hàng trăm phương tiện dưới nước có thể phối hợp tự động, ổn định trong thời gian dài vẫn là một thách thức lớn đối với lĩnh vực thiết bị thông minh dưới nước. Trường đánh giá thử nghiệm lần này là bước tiến trong khả năng phối hợp quy mô lớn của các hệ thống không người lái dưới nước.

Điểm đáng chú ý nằm ở kích thước của từng chiếc TH-618. Mỗi thiết bị chỉ dài 61,5 cm, rộng 20 cm và nặng 5,14 kg. Dù có kích thước nhỏ, nhà trường cho biết TH-618 đạt quãng đường hoạt động tối đa 30 km và có thể vận hành liên tục hơn 8 giờ.

Các thiết bị sử dụng hệ thống camera thị giác tương tự công nghệ trên điện thoại di động để định hướng. Khi xuất hiện yếu tố khiến chúng lệch khỏi tuyến đường định sẵn, hệ thống có thể tự điều chỉnh và hiệu chỉnh hướng di chuyển.

Điều này đặc biệt quan trọng bởi môi trường dưới nước đặt ra nhiều khó khăn hơn cho hoạt động tự hành. Đại học Công nghiệp Tây Bắc chỉ ra rằng khả năng liên lạc theo thời gian thực dưới nước bị hạn chế, trong khi môi trường xung quanh cũng có thể gây nhiễu và làm thay đổi hành trình của thiết bị.

Nhóm nghiên cứu cho biết kết quả hiện nay dựa trên hơn 20 năm nghiên cứu về phát hiện mục tiêu dưới nước, cảm biến thông tin, liên lạc âm thanh và nhận thức thị giác.

Xian Tianhe Maritime Technologies, đối tác cùng phát triển TH-618, là nhà cung cấp thiết bị và phương tiện hàng hải, đồng thời là công ty con của Xian Tianhe Defence Technology.

Theo doanh nghiệp, khi công nghệ phát triển, phương tiện tự hành dưới nước đang được sử dụng cho ngày càng nhiều nhiệm vụ. Trong lĩnh vực dân sự, chúng có thể phục vụ nghiên cứu khoa học, lập bản đồ chi tiết đáy biển và kiểm tra các đường ống dẫn dầu khí dưới nước.

Theo SCMP