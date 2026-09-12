Phát hiện Trung Quốc đưa 16 bể nước hình cầu có dung tích bằng 22 bể bơi xuống sâu 1.000 mét dưới lòng đất, hoàn thành 'nhà máy' đặc biệt lớn nhất thế giới

Dự án lưu trữ năng lượng khí nén trong hang muối lớn nhất thế giới bắt đầu đi vào hoạt động.

Dự án lưu trữ năng lượng bằng khí nén trong hang muối Jintan (Trung Quốc) đã hoàn tất khởi động cả 2 tổ máy, CCTV News đưa tin. Đây là trong những cơ sở lưu trữ năng lượng quy mô lớn của Trung Quốc tại thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô.

Mỗi tổ máy có công suất 350 MW. Với tổng công suất lắp đặt lớn nhất thế giới xét theo mô hình này, dự án đánh dấu bước đột phá về công nghệ lõi và tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng khí nén quy mô lớn.

Được ví như một “siêu pin”, dự án thuộc giai đoạn II của hệ thống lưu trữ năng lượng khí nén trong hang muối Huaneng Jintan. Hiệu suất chuyển đổi năng lượng dự kiến vượt 70% khi dự án hoàn tất và đi vào vận hành đầy đủ.

Công nghệ lưu trữ năng lượng khí nén sử dụng lượng điện dư thừa trong giờ thấp điểm để vận hành máy nén, đưa không khí vào các hang muối ngầm. Khi nhu cầu điện tăng cao, khí nén được giải phóng để phát điện.

Là một hình thức lưu trữ năng lượng cơ học, công nghệ này giúp cân bằng cung - cầu trên lưới điện và hỗ trợ tích hợp năng lượng tái tạo ở quy mô lớn. Khác với các nhà máy nhiệt điện chạy nhiên liệu hóa thạch để đáp ứng phụ tải đỉnh, hệ thống khí nén trong hang muối không cần đốt nhiên liệu, qua đó trở thành một giải pháp ít carbon và thân thiện với môi trường hơn.

Dự án Jintan sử dụng các hang muối nằm sâu khoảng 1.000 mét dưới lòng đất. Các cấu trúc muối được xem là không gian lưu trữ lý tưởng nhờ đặc tính đặc chắc và độ thấm rất thấp, giúp giảm nguy cơ rò rỉ khí.

Trong thời điểm nhu cầu điện thấp, lượng điện dư thừa trên lưới được sử dụng để nén không khí lên áp suất hơn 130 atm trước khi bơm vào các hang muối. Khi nhu cầu điện đạt đỉnh, khí nén áp suất cao được giải phóng để làm quay tua-bin và phát điện.

Trung Quốc đang phát triển ngày càng nhiều dự án lưu trữ năng lượng trong hang muối. Dự án tại Jintan nổi bật nhất cả về quy mô lẫn độ phức tạp về công nghệ.

Theo CCTV News, dự án còn sở hữu hệ thống bể chứa nước tích trữ nhiệt lớn nhất châu Á xét theo một cụm thiết bị trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng khí nén.

Hệ thống gồm 16 bể nước hình cầu, mỗi bể có sức chứa 3.500 m³ nước. Tổng dung tích đạt 56.000 m³, tương đương khoảng 22 bể bơi tiêu chuẩn.

Các bể này đóng vai trò quan trọng trong quá trình vận hành. Hệ thống thu giữ lượng nhiệt sinh ra khi không khí được nén và tái sử dụng để làm nóng khí nén khi giải phóng, qua đó nâng cao hiệu suất và giảm tổn thất năng lượng.

Dự án cũng có giếng hút và bơm khí lớn nhất Trung Quốc trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng khí nén. Các kỹ sư cho biết giếng có thể xử lý tới 2,16 triệu m³ không khí mỗi giờ. Theo CCTV News, giếng được áp dụng các biện pháp xử lý chống ăn mòn và tăng cường độ kín nhằm duy trì hoạt động ổn định trong thời gian dài và hạn chế rò rỉ.

Tại trung tâm điều khiển của dự án, các nhân viên vận hành có thể theo dõi dữ liệu theo thời gian thực từ cả thiết bị trên mặt đất và các hang muối nằm sâu dưới lòng đất.

Theo Global Times