HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện Trung Quốc đổ bê tông khối cọc khổng lồ liên tục 60 giờ, quyết thực hiện nhiệm vụ quan trọng

Khánh Vy
|

Trung Quốc tạo khối móng cọc lớn nhất thế giới để xây cây cầu dài 1.600m.

Phát hiện Trung Quốc đổ bê tông khối cọc khổng lồ liên tục 60 giờ, quyết thực hiện nhiệm vụ quan trọng- Ảnh 1.

Các kỹ sư Trung Quốc vừa hoàn thành một cột mốc rực rỡ trong ngành xây dựng dân dụng khi tiến hành đổ bê tông liên tục suốt 60 giờ đồng hồ. Hoạt động này nhằm định hình khối móng cọc (giếng chìm công trình) được đánh giá là lớn nhất thế giới trong một dự án đường bộ, chuẩn bị nền móng vững chắc cho siêu cầu Hannan bắc qua sông Dương Tử.

Dự án cầu Hannan là một nút giao thông trọng điểm có tổng vốn đầu tư lên tới 27,33 tỷ NDT (tương đương khoảng 106.000 tỷ đồng). Công trình do Tập đoàn Phát triển Đô thị Vũ Hán góp vốn và được thi công bởi Road & Bridge International – công ty con của Tập đoàn Xây dựng Truyền thông Trung Quốc (CCCC) thuộc sở hữu nhà nước.

Theo thiết kế, cầu Hannan sở hữu nhịp chính dài 1.600m, gồm hai trụ cầu lớn đỡ mặt cầu bằng thép hình hộp với quy mô 8 làn xe. Khi hoàn thành, đây sẽ là cây cầu treo 8 làn xe lớn nhất với hai dây cáp chính tại tỉnh Hồ Bắc. Công trình cho phép tốc độ thiết kế lên đến 120 km/h, kết nối trực tiếp với đường vành đai đô thị của Vũ Hán.

Sông Dương Tử là con sông dài nhất châu Á, chảy qua các trung tâm công nghiệp và đô thị huyết mạch của Trung Quốc. Cầu Hannan dự kiến là tuyến đường thứ 13 vượt con sông này tại khu vực Vũ Hán, đóng vai trò chiến lược trong việc tối ưu hóa hạ tầng giao thông, hậu cần và thúc đẩy hội nhập kinh tế vùng.

Trong kỹ thuật xây dựng, "giếng chìm" (caisson) là thuật ngữ chỉ loại nền móng khổng lồ dùng để nâng đỡ các trụ hoặc mỏ neo cầu tại những khu vực có địa hình phức tạp, vùng ngập lụt hoặc bờ sông. Đối với cầu Hannan, khối móng này chịu trách nhiệm hấp thụ và phân phối toàn bộ lực kéo khổng lồ từ hệ thống dây cáp chính của cầu treo.

Phát hiện Trung Quốc đổ bê tông khối cọc khổng lồ liên tục 60 giờ, quyết thực hiện nhiệm vụ quan trọng- Ảnh 2.

Chiến dịch đổ bê tông liên tục suốt 60 giờ được áp dụng cho phần trên của giếng neo phía nam. Cấu trúc này có kích thước mặt bằng cực đại: dài 76,4m, rộng 76,4m và cao 43m. Bên trong khối móng được chia nhỏ thành 36 ô vách ngăn định hình. Cấu hình đặc biệt này giúp các kỹ sư dễ dàng kiểm soát hình học, hạ giếng chìm và thi công theo từng giai đoạn.

Thách thức lớn nhất là việc đổ hàng nghìn mét khối bê tông liên tục trong 2,5 ngày đêm đòi hỏi quy trình cung ứng vật liệu không ngắt quãng, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đội công nhân luân phiên và hệ thống giám sát kỹ thuật nghiêm ngặt. Việc duy trì tiến độ liên tục là bắt buộc để kiểm soát sự thay đổi nhiệt độ nội khối, giảm thiểu rủi ro nứt vỡ hoặc phân lớp giữa các bề mặt bê tông.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, đơn vị thi công đã ứng dụng hàng loạt công nghệ hiện đại như hệ thống giám sát thông minh theo thời gian thực, kỹ thuật gia cố móng đặc biệt trên nền đất phù sa yếu và hệ thống ván khuôn kiểu console chịu lực cao.

Tại các dự án cầu treo nhịp lớn, dây cáp chính phải chịu tải trọng cực kỳ khủng khiếp từ mặt cầu, phương tiện giao thông và áp lực gió. Thay vì chỉ là một khối bê tông thông thường, giếng chìm của cầu Hannan được thiết kế để chôn sâu dưới lòng đất, đóng vai trò neo giữ toàn bộ hệ thống cáp.

TIN LIÊN QUAN

Do địa hình bờ sông Dương Tử chủ yếu là đất phù sa dễ dịch chuyển, các kỹ sư phải xây dựng giếng chìm theo từng giai đoạn và kiểm soát quá trình hạ chìm cấu trúc này xuống lòng đất một cách chậm rãi. Trong suốt quá trình hạ giếng, các thông số kỹ thuật như áp lực đất, mực nước ngầm, ứng suất bên trong và độ nghiêng của khối bê tông được theo dõi từng giây. Nhờ hệ thống cảm biến thông minh, mọi sai lệch nhỏ nhất đều được điều chỉnh kịp thời để đảm bảo móng cầu hạ cánh chính xác theo đúng bản vẽ thiết kế.

Trong nhiều năm qua, Trung Quốc liên tục đầu tư mạnh vào các công trình cầu và hầm vượt sông Dương Tử nhằm tăng cường kết nối giao thông giữa các vùng kinh tế trọng điểm. Nhiều cây cầu tại nước này hiện giữ các kỷ lục thế giới về chiều dài nhịp, chiều cao tháp hoặc quy mô kết cấu.


Tags

Trung Quốc

châu á

Vũ Hán

đổ bê tông

60 giờ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại