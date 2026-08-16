Phát hiện Trung Quốc đang làm một việc chỉ có trong tưởng tượng: Biến phương tiện di chuyển thuần túy thành 'trung tâm giải trí', có karaoke và rạp chiếu phim

Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang biến xe điện thành trung tâm giải trí kỹ thuật số, tích hợp AI, karaoke, máy chiếu phim và cả công nghệ thực tế ảo để thu hút khách hàng trẻ.

Các hãng xe Trung Quốc đang mở rộng cuộc đua công nghệ trên ô tô. Trên những mẫu xe điện thế hệ mới, người dùng có thể bắt gặp hàng loạt tính năng vốn không thường xuyên xuất hiện trên ô tô, như: trợ lý AI điều khiển bằng giọng nói, hệ thống karaoke hay đèn pha có khả năng trình chiếu phim, trò chơi và hoạt hình. Một số mẫu xe cao cấp còn được tích hợp công nghệ thực tế ảo (VR) trong buồng lái kỹ thuật số.

Động thái này diễn ra khi thị trường ô tô điện Trung Quốc đang có dấu hiệu chững lại. Trong bối cảnh nhu cầu nội địa suy yếu và cuộc cạnh tranh giữa các hãng ngày càng gay gắt, việc bổ sung những tính năng mới được xem là cách để các nhà sản xuất tạo khác biệt và thu hút nhóm khách hàng trẻ, vốn có xu hướng đón nhận nhanh các công nghệ mới.

“Các tính năng thông minh đang thúc đẩy doanh số nhờ sự sẵn lòng đón nhận công nghệ mới của các tài xế trẻ người Trung Quốc”, Zhao Zhen, giám đốc bán hàng tại đại lý Wan Zhuo Auto ở Thượng Hải nhận định.

Theo ông, lợi thế không chỉ nằm ở nhu cầu của người tiêu dùng mà còn ở khả năng phản ứng nhanh của các nhà sản xuất ô tô, công ty công nghệ và nhà cung cấp linh kiện. Nhờ đó, những tiện ích giải trí trên xe ngày càng trở nên dễ tiếp cận với người mua.

Công ty tư vấn AlixPartners đánh giá, nỗ lực của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc trong việc phát triển các mẫu xe điện thông minh và có khả năng tự lái đã giúp các thương hiệu nước này tạo khác biệt so với nhiều đối thủ trên thế giới.

Ví dụ rõ nét là công nghệ đèn pha thế hệ mới. Một số mẫu xe cao cấp được trang bị hệ thống chiếu sáng thông minh sử dụng công nghệ micro-LED, không chỉ đảm nhiệm chức năng chiếu sáng mà còn có thể chiếu phim, trò chơi điện tử và hoạt hình. Hệ thống này thậm chí có thể hiển thị các mũi tên chỉ dẫn trực tiếp trên mặt đường nhằm hỗ trợ người lái.

Một chiếc xe BYD được trang bị hệ thống karaoke Stingray.

Liu Yibo, Phó Giám đốc nghiên cứu và phát triển của Công ty Công nghệ Thâm Quyến Sitan cho rằng, hệ thống chiếu sáng trên ô tô ngày càng có nhiều điểm tương đồng với các sản phẩm điện tử tiêu dùng. Điều này có thể tạo lợi thế cho các doanh nghiệp Trung Quốc cả về phát triển công nghệ lẫn năng lực sản xuất.

“Được thúc đẩy bởi quy mô thị trường rộng lớn và tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, thị trường xe điện thông minh của Trung Quốc đang tạo ra một cơ hội lớn cho chúng tôi”, ông Liu nói.

Sitan là nhà phát triển và sản xuất màn hình micro-LED, hiện có nhà máy tại Hạ Môn với công suất 10 triệu sản phẩm mỗi năm và dự định xây dựng thêm một nhà máy để đáp ứng nhu cầu. Công ty cung cấp mô-đun micro-LED, gồm chip điều khiển LED và đèn LED siêu nhỏ, cho các nhà cung cấp ô tô lớn, đồng thời cung cấp màn hình cho các nhà sản xuất kính AI.

Ông Liu cho biết micro-LED được kỳ vọng trở thành công nghệ màn hình của tương lai nhờ độ sáng cao, độ chính xác màu sắc tốt và tuổi thọ dài hơn.

Không chỉ dừng lại ở hệ thống chiếu sáng hay màn hình, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang mở rộng khái niệm về một chiếc xe thông minh sang nhiều tiện ích phục vụ giải trí và tương tác.

“Khi các công ty và người tiêu dùng Trung Quốc định nghĩa lại vai trò của một chiếc xe thông minh, rất nhiều mẫu xe điện cao cấp sản xuất tại Trung Quốc hiện nay được trang bị các tính năng thông minh để thu hút khách hàng”, Phate Zhang, người sáng lập CnEVPost, nhà cung cấp dữ liệu ngành có trụ sở tại Thượng Hải cho biết.

Theo ông Zhang, các nhà cung ứng trong chuỗi cung ứng ô tô Trung Quốc cũng đã kiểm soát chi phí thành công, qua đó giúp những công nghệ từng được xem là cao cấp trở nên dễ tiếp cận hơn với người tiêu dùng.

Cuộc cạnh tranh vì thế không còn chỉ xoay quanh quãng đường di chuyển, tốc độ sạc hay khả năng tự lái. Với thế hệ xe điện mới, các nhà sản xuất Trung Quốc đang tìm cách biến chính khoang cabin thành một không gian công nghệ và giải trí, nơi chiếc xe không chỉ đưa người dùng đến đích mà còn trở thành một thiết bị điện tử tiêu dùng cỡ lớn.