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Phát hiện, tịch thu 3 thùng phuy tiền mặt ước tính hàng chục tỷ đồng chôn dưới ruộng

Y Vân
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Giá trị chính xác số tiền bị thu giữ sẽ được làm rõ sau khi cơ quan chức năng hoàn tất việc kiểm đếm.

Tối 28/10, cảnh sát Ấn Độ đã thu giữ 3 thùng phuy chứa đầy tiền mặt tại làng Baraipur Rampur thuộc khu vực Nawabganj, huyện Prayagraj.

Phó cảnh sát trưởng Sonam Kumar cho biết những chiếc thùng được giấu trong một cánh đồng thuộc sở hữu của 2 người đàn ông. Cảnh sát đang thẩm vấn hai chủ đất, được xác định là Rakesh Yadav và Rajesh Yadav, về những chiếc thùng này.

"Cảnh sát đã thông báo cho cơ quan chức năng về việc kiểm đếm số tiền bị thu giữ và đang thẩm vấn các chủ đất để tìm ra chủ sở hữu hợp pháp của số tiền đó", ông Kumar cho biết.

Phó cảnh sát trưởng cho biết, sau khi nhận được thông tin 2 người đàn ông đã chôn một lượng lớn tiền ăn cắp dưới ruộng, cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm.

Kết quả đã thu giữ 3 thùng phuy chứa đầy tiền mặt, đồng thời quay phim toàn bộ quá trình. Số tiền bị thu giữ đã được đưa vào kho chứa tiền của cảnh sát sau khi được niêm phong.

Trong khi đó, Phó Cảnh sát trưởng cho biết: "Tổng số tiền bị thu giữ sẽ được làm rõ sau khi cơ quan hoàn tất việc kiểm đếm".

Nguồn tin nội bộ cho biết với tờ Times of India rằng cảnh sát đã nhận được thông tin về việc những thùng phuy chứa đầy cọc tiền mệnh giá 500 rupee (136.000 VNĐ) được chôn dưới ruộng của Rakesh Yadav. Tổng số tiền mặt ước tính sơ bộ trị giá hàng crore rupee (1 crore rupee tương đương hơn 2,7 tỷ VNĐ), nguồn tin cho biết.

Sau đó, 2 đội cảnh sát đặc nhiệm đã nhanh chóng phong tỏa toàn bộ ngôi làng và tiến hành lục soát. Cuộc tìm kiếm và thu giữ số tiền mất hơn 4 tiếng đồng hồ.

Theo Times of India, NDTV

Tags

cảnh sát Ấn Độ

tiền mặt

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