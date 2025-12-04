Phát hiện "thủy quái" khổng lồ dài 2,2 mét trên cạn: Hiếm đến mức không thể lý giải vì sao xuất hiện

Tháng 6/2024, một người đi dạo trên bờ biển Gearhart đã sửng sốt trước một phát hiện kinh ngạc. Một con cá khổng lồ, dài hơn 2 mét, với thân tròn, vây lớn và đôi mắt lồi đã dạt vào bờ.

Xác con cá được chụp lại (Ảnh: Tiffany Boothe/Seaside Aquarium)

Hình ảnh cho thấy nó là một cá thể Cá mặt trời Hoodwinker quý hiếm (tên khoa học là Mola tecta ). Đây là một trong những loài cá có xương sống lớn nhất thế giới, nhưng hiếm khi được nhìn thấy ở bán cầu bắc.

Chuyên gia sinh vật biển Marianne Nyegaard đã nhận định con cá này thuộc loài cá mặt trời hoodwinker. Sau khi tiếp cận và kiểm tra, chuyên gia từ Thủy cung Bờ biển (Seaside Aquarium) cũng xác nhận điều này. Độ dài chính xác của cá thể này là 2,2 mét, được cho là cá thể to nhất trong loài từng được con người biết đến. Điều làm các nhà nghiên cứu ngạc nhiên hơn là vị trí của con cá cách rất xa môi trường sống của nó.

Cá mặt trời hoodwinker là một trong ba loài thuộc chi molar , cùng với Mola mola và Mola alexandrini . Cả ba loài cá này có thể đạt chiều dài tới 3,3 mét và nặng đến 2,3 tấn.

Không giống hai loài còn lại trong chi molar có rãnh và gờ dọc thân, loài hoodwinker có đặc điểm nhận dạng là thân nhẵn nhụi và phần đuôi dày với lớp da giống như một chiếc bánh lái giúp chúng điều hướng khi bơi.

Cá mặt trời khi ở dưới nước

Cá mặt trời thường kiếm ăn ở độ sâu lớn, khoảng 200 đến 600 mét, với thức ăn chủ yếu là sứa, cá nhỏ và động vật giáp xác. Khi đi săn mồi, nhiệt độ cơ thể của chúng có thể giảm xuống dưới 10 độ C. Đôi khi, người ta quan sát thấy chúng nổi gần mặt biển để "tắm nắng" điều chỉnh nhiệt độ cơ thể sau khi kết thúc cuộc săn mồi ở vùng nước lạnh.

Loài cá mặt trời hoodwinker thường chỉ sinh sống ở bán cầu nam, chủ yếu ở vùng biển thuộc Úc, New Zealand và Nam Phi. Điều bất thường là gần đây đã có một số trường hợp quan sát thấy chúng xuất hiện ở bán cầu bắc, như tại California và Alaska.

Các chuyên gia vẫn chưa rõ con cá khổng lồ này đã di chuyển quãng đường bao xa, tại sao nó lại dạt lên bờ biển Gearhart và liệu những trường hợp bất thường này có phải là dấu hiệu của một quần thể cá mặt trời chưa được xác định hay không. Trước đó, loài M.tecta đã bị nhầm lẫn với loài M.mola trong nhiều thập kỷ cho đến khi các nhà khoa học chính thức công nhận nó là một loài mới vào năm 2017.

Nguồn: Live Science