Phát hiện thủ đoạn mới cực nguy hiểm khiến tất cả OTP đăng nhập tài khoản ngân hàng, ví điện tử... của người dùng chuyển thẳng cho lừa đảo

Anh Nhi
Gần đây, tại một số địa phương, đã nổi lên hiện tượng các đối tượng tội phạm thực hiện thủ đoạn lừa chiếm đoạt quyền sử dụng Sim điện thoại cá nhân, từ đó chiếm đoạt mật khẩu tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản mạng xã hội... để chiếm đoạt tài sản.

Về việc này Công an thành phố Đà Nẵng cảnh báo một số phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng để nhân dân trên địa bàn thành phố và cả nước nâng cao cảnh giác, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, lực lượng CAND đấu tranh phòng ngừa tội phạm.

Gần đây nổi lên thủ đoạn các đối tượng tội phạm thực hiện thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt quyền sử dụng Sim điện thoại cá nhân, từ đó chiếm đoạt mật khẩu tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản mạng xã hội... để chiếm đoạt tài sản, cụ thể:

Bước 1: Đối tượng phạm tội thu thập thông tin cá nhân của bị hại. Những thông tin này có được do lộ, lọt, mua bán trên mạng...

Bước 2: Lợi dụng chính sách dịch vụ của các nhà mạng di động cho phép thuê bao di động được chuyển hướng cuộc gọi đến một số điện thoại khác, đối tượng gọi điện cho bị hại và giả danh là nhân viên chăm sóc khách hàng của nhà mạng, đề nghị bị hại nâng cấp Sim 3G lên Sim 4G/5G để nâng cao chất lượng…

Đối tượng yêu cầu bị hại nhắn tin theo cú pháp đối tượng đưa ra, thực chất là cú pháp để bị hại cho phép thuê bao di động chuyển hướng cuộc gọi đến thuê bao khác.

Sau khi bị hại gửi thành công tin nhắn với cú pháp trên, bị hại sẽ mất quyền kiểm soát sim vì sim của đối tượng lừa đảo sẽ trở thành Sim “chính chủ”, mọi cuộc gọi đến sẽ lập tức chuyển đến thuê bao của đối tượng lừa đảo.

Bước 3: Đối tượng lừa đảo dễ dàng chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng, ví điện tử… của bị hại bằng cách đăng nhập và chọn tính năng “Quên mật khẩu”, sau đó nhà cung cấp dịch vụ sẽ gửi mã xác thực (OTP) đến sim điện thoại đối tượng vừa chiếm đoạt và dễ dàng lấy được tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng, ví điện tử của bị hại.

Bước 4: Đối tượng chiếm đoạt tiền của bị hại trong tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bị hại để vay tiền thông qua các ứng dụng cho vay trên mạng, dẫn đến bị hại nợ các khoản tiền lớn.

Theo đó, Cơ quan Công an thông báo để nhân dân biết, cảnh giác, không để lộ thông tin cá nhân hoặc các mật khẩu tài khoản của mình cho người khác, không để các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

