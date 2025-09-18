Sự ra đi đột ngột của Marissa Laimou, hay còn được biết đến với tên Lemos, một cô gái thừa kế người Hy Lạp 28 tuổi, đã khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Cô được phát hiện không còn thở tại căn hộ của mình ở London (Anh) vào ngày 11 tháng 9, sau khi đã từng chiến thắng bệnh ung thư vú.

Marissa Laimou

Theo thông tin từ mẹ của Marissa, bà Bessy, cô đã bị từ chối nhập viện tại hai bệnh viện sau khi xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, ngứa ngáy, sốt và các dấu hiệu nhiễm trùng khác do một vết cắn của côn trùng. Một bác sĩ đã kê đơn paracetamol sau khi thăm cô tại nhà, tuy nhiên tình trạng của Marissa không hề cải thiện.

Trong một chuyến thăm tới bác sĩ ung thư của mình tại London, Marissa đã được chuyển đến một bệnh viện khác bằng xe cứu thương. Tuy nhiên, tại đây cô chỉ được các y tá kiểm tra và quyết định không cần nhập viện. Cô đã được cho về nhà vào buổi tối với toa thuốc kháng sinh và chẩn đoán là vết cắn của côn trùng. Đáng tiếc, chỉ một ngày sau, cô gái trẻ đã được tìm thấy đã qua đời.

Bà Bessy chia sẻ với truyền thông Hy Lạp rằng, con gái bà đã không thể sống sót qua cơn sốc độc do vết cắn của côn trùng, mặc dù vẫn chưa rõ loại côn trùng cắn cô là gì. Bà nói: "Con gái tôi đã sống sót qua ung thư nhưng lại chết vì một con côn trùng."

Marissa Laimou không chỉ được biết đến với danh tiếng là người thừa kế trong gia đình có truyền thống kinh doanh vận tải biển từ đầu thế kỷ 20 mà còn là một người tài năng, khiêm tốn và hoàn toàn dành tâm huyết cho nghệ thuật. Cô từng làm việc tại Paris với các nhà thiết kế Sonia Rykiel và John Galliano, trước khi thành lập Rainbow Wave - công ty đã giới thiệu các thương hiệu quốc tế đến với các cửa hàng ở London. Gần đây nhất, cô đã dàn dựng một vở kịch Romeo và Juliet tại London và đang chuẩn bị cho một dự án sân khấu khác.

Bạn bè của cô mô tả Marissa là người có tài năng, giản dị và cống hiến cho nghệ thuật. Sự ra đi của cô đã khiến không chỉ gia đình, mà cả cộng đồng quốc tế bị sốc. Gia đình cô đang chờ đợi kết quả khám nghiệm tử thi để có thêm câu trả lời, trong khi bệnh viện liên quan đã thừa nhận một sai lầm nghiêm trọng đã xảy ra và đang tiến hành điều tra nội bộ.

Nguồn: Daily Mail