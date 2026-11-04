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Phát hiện thi thể phụ nữ trước nhà dân ở Nghệ An

Thu Hiền
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Một phụ nữ được phát hiện tử vong trước nhà dân trên đường Phan Chu Trinh, phường Thành Vinh (Nghệ An) vào sáng 4/11.

Sáng 4/11, lãnh đạo UBND phường Thành Vinh (Nghệ An) xác nhận, cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ một trường hợp tử vong trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 cùng ngày, người dân phát hiện thi thể một phụ nữ trước nhà số 50 Phan Chu Trinh, phường Thành Vinh nên trình báo cơ quan chức năng.

- Ảnh 1.

Người phụ nữ được xác định tử vong trước nhà dân ở phường Thành Vinh, Nghệ An sáng 4/11.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Thành Vinh đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh vụ việc.

Nạn nhân được xác định là bà L.T.T.H. (SN 1966), thường trú tại khối Trường Thi 4, phường Trường Vinh, Nghệ An, sinh sống tại một chung cư trên địa bàn.

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Tags

Nghệ An

Công an phường Thành Vinh

Phan Chu Trinh

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