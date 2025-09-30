Ngày 30/9, lãnh đạo UBND phường Bắc Nha Trang , tỉnh Khánh Hòa cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra, xác minh danh tính một thi thể trên địa bàn.

Hiện trường vụ việc.

Vào sáng cùng ngày, nhân viên điện lực phát hiện hiện mùi hôi thối bốc ra từ một lô cốt bỏ hoang trên đường Nguyễn Xiển, phường Bắc Nha Trang nên đến kiểm tra. Tại đây, nhân viên này tá hỏa khi thấy một thi thể đang phân hủy nặng liền báo cơ quan chức năng.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là nam giới, chưa rõ danh tính, lai lịch. Thi thể mặc quần áo màu đen, tay đeo đồng hồ, bên cạnh có một balo. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể đã được đưa về nhà đại thể Bệnh viện Quân y 87 .