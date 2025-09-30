Vụ tai nạn xảy ra tại xã Nông Cống ( Thanh Hoá ) lúc 18h ngày 29/9. Thời gian này, nước sông Chuối dâng cao, gió giật mạnh khiến hàng trăm ngôi nhà ở làng Trù xã Nông Cống chìm trong biển nước. Thấy nhà bị ngập hơn 2m, chị Vũ Thị Th. cùng mẹ và con trai là bà Lê Thị Đ. (90 tuổi); em Nguyễn Văn T. (25 tuổi) chèo thuyền sơ tán đến nơi an toàn.

Khi thuyền cách bờ khoảng 300 mét thì gió giật, sóng lớn khiến thuyền bị lật úp. Chị Vũ Thị Th. may mắn bám được vào cây xanh ven đường, nhưng bà Đ. và em T. bị lũ cuốn đi. Lúc này, chị Th. bất lực gào thét, hô hoán mọi người nhưng không thể cứu mẹ và con trai.

Người thân khóc nghẹn bên thi thể bà Lê Thị Đ. và chờ tin em Nguyễn Văn T. trong vô vọng

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Nông Cống triển khai tìm kiếm suốt đêm đến 8h ngày 30/9 mới tìm thấy thi thể của bà Lê Thị Đ. Riêng em Nguyễn Văn T. vẫn mất tích, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nhưng đến nay chưa có kết quả.

Tại nơi xảy ra tai nạn, nhìn 2 chiếc quan tài được gia đình chuẩn bị đặt sẵn bên vệ đường, cạnh biển nước mênh mông, dân làng Trù (xã Nông Cống) ai cũng thương tiếc, xót xa.

Anh Nguyễn Văn L. (làng Trù, xã Nông Cống) nói: “ Lần này lũ ập về quá nhanh khiến các gia đình không kịp phản ứng. Nhiều người dân trong làng đều có sẵn thuyền và có kỹ năng chèo thuyền nhưng có lẽ do nước chảy quá xiết lại gặp gió to nên mới bị lật. Hiện nay, nước lũ vẫn bủa vây hàng trăm ngôi nhà làng Trù, chính quyền địa phương tổ chức nhiều đợt sơ tán đưa người già và trẻ em đến nơi tránh trú. Trong hôm nay, có rất đông các nhóm thiện nguyện đưa hàng đến cứu trợ... ".



