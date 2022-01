Phát hiện thi thể nữ giới trôi trên sông Sài Gòn

Chiều ngày 20/1, Công an TP.Thuận An (Bình Dương) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc phát hiện thi thể nữ giới nổi trên sông Sài Gòn.

Trước đó, khoảng 13h cùng ngày, người dân trong khu vực đi đánh cá trên sông Sài Gòn ngang qua bến phà An Sơn thì phát hiện một thi thể nữ giới nổi lên mặt nước, lẫn trong đám lục bình nên kéo vào bờ, trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đến hiện trường để khám nghiệm. Nạn nhân chết trong tư thế nằm ngửa , trên người mặc quần thun dài, áo chống nắng màu đỏ. Bước đầu công an nhận định nạn nhân khoảng 30-35 tuổi, đã chết trước đó khoảng 2 ngày.

Đến 15h cùng ngày, công tác khám nghiệm vẫn chưa được hoàn tất.