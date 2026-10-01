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Phát hiện thi thể nữ giới trên bãi biển Lăng Cô

Ngọc Văn
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TPO - Trong lúc đi bộ tại bãi biển Lăng Cô (TP. Huế), một người dân phát hiện thi thể nữ giới nằm sát mép nước.

Ngày 1/10, Công an xã Chân Mây - Lăng Cô (TP. Huế) phát đi thông báo tìm tung tích một phụ nữ chưa rõ danh tính, được phát hiện trong tình trạng tử vong tại khu vực bãi biển Lăng Cô.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, ông T.C.H (SN 1970, trú thôn An Cư Đông 2, xã Chân Mây - Lăng Cô) trong lúc đi thể dục tại bãi biển, đã phát hiện một thi thể nằm sát mép nước, đoạn gần khu vực quán Bé Lài thuộc thôn Lăng Cô.

Sự việc ngay sau đó được trình báo đến Công an xã Chân Mây - Lăng Cô để xử lý, xác minh.

Qua kiểm tra ban đầu, nạn nhân là nữ giới, chưa xác định được danh tính. Thi thể chưa có dấu hiệu phân hủy rõ rệt, thời gian tử vong được nhận định khoảng từ 24 đến 48 giờ trước thời điểm phát hiện.

Theo cơ quan công an, nạn nhân có độ tuổi khoảng 60 - 70, cao khoảng 1,42m, vóc dáng gầy. Thời điểm phát hiện, nạn nhân mặc áo dài tay màu xanh dương và quần dài màu đen.

Công an xã Chân Mây - Lăng Cô đã thông báo đến công an các xã, phường trên địa bàn TP. Huế và các địa phương liên quan để phối hợp rà soát, xác minh lai lịch, thân nhân của nạn nhân.

Danh tính thi thể dưới kênh thủy lợi: Người đàn ông 65 tuổi, mất tích từ ngày 14/9
Tags

biển Lăng Cô

TP. Huế

xã Chân Mây

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