Ngày 2-3, Công an phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh danh tính thi thể nữ giới được phát hiện tại khu vực cầu cảng Nhật Lệ trước đó.

Theo thông tin ban đầu từ Công an phường Đồng Hới, khoảng 17 giờ 30 ngày 28-2, người dân phát hiện một thi thể nữ giới tại khu vực cầu cảng Nhật Lệ, thuộc địa bàn phường Đồng Hới.

Qua kiểm tra ban đầu, nạn nhân là nữ, độ tuổi khoảng 45-50, chiều cao từ 1m55 đến 1m60. Thời điểm được phát hiện, nạn nhân mặc áo len dài tay màu nâu, quần dài màu đen, mang tất đen. Trong túi quần có một chùm chìa khóa; tai trái đeo bông tai màu vàng.

Cơ quan công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh nhân thân, làm rõ nguyên nhân tử vong.

Công an phường Đồng Hới đề nghị người dân trên địa bàn hoặc ai có thông tin liên quan đến nạn nhân, liên hệ điều tra viên Lê Thanh Phong (SĐT: 0916.775.975) để phối hợp giải quyết.



