HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hà Nội: Cảnh sát làm việc với tài xế xe bán tải chèn ngã 3 người đi xe máy

Thanh Hà |

Cơ quan Công an làm việc với tài xế xe bán tải trong vụ 3 người đi xe máy bị chèn ngã ra đường, suýt bị xe tải cán vào gây bức xúc dư luận.

Hà Nội: Tài xế xe bán tải chèn ngã 3 người đi xe máy gây bức xúc dư luận - Ảnh 1.

Hình ảnh xe bán tải chèn ép xe máy chở 3 người ngã ra đường. Ảnh cắt từ video.

Ngày 2/3, liên quan đến vụ việc kể trên, Công an phường Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh làm rõ. Đồng thời cảnh sát làm việc với tài xế xe bán tải.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh ô tô bán tải màu ghi xám (chưa rõ biển kiểm soát) đang lưu thông thì bất ngờ tạt đầu xe máy trên đường Vành đai 3 (Hà Nội).

Vụ việc khiến 3 người đi xe máy (2 người lớn, 1 trẻ em) ngã ra đường. Rất may, một ô tô tải đi đi cùng chiều đã không va vào những người đi xe máy.

Sau đó, người đàn ông trên xe bế theo cháu bé chạy đuổi theo ô tô bán tải. Tuy nhiên, xe bán tải nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Vụ việc sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước hành vi của tài xế xe bán tải.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Liên tiếp vụ xe biển xanh vi phạm giao thông: Tài xế hay đơn vị sẽ phải nộp phạt?
Tags

Đường vành đai 3

Công an phường Hoàng Mai

chèn ngã xe máy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại