Thông tin từ Công an phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngày 18/9, người dân phát hiện một thi thể đang phân hủy được giấu trong bao vải để ở dốc U Bò thuộc khu Lục Phủ, phường Móng Cái 3.

Bước đầu cơ quan công an xác định đây là một vụ án mạng, kết quả giám định cho thấy nạn nhân là chị Đỗ Thị Thanh Hương (SN 1984, trú tại khu Hải Hòa 3, phường Móng Cái 1).

Hiện trường nơi phát hiện thi thể chị Hương được giấu trong bao tải tại phường Móng Cái 3, đang trong tình trạng phân hủy.

Trước đó, chị Hương được xác định mất tích nhiều ngày, người thân không thể liên lạc. Khi trích xuất hình ảnh camera tại phòng trọ ở khu Hải Hòa 3, cơ quan chức năng ghi nhận ngày 12/9, chị Hương rời trọ bằng xe máy biển số 16M5-0446. Tuy nhiên, đến nay Công an phường Móng Cái 3 vẫn chưa tìm thấy phương tiện này.”

Để phục vụ công tác điều tra, Công an phường Móng Cái 3 đã gửi thông báo đến các địa phương lân cận, đề nghị rà soát chiếc xe máy biển số 16M5-0446, màu đen, lòng yếm trắng bạc, vành yên sau màu bạc, có gắn gương chiếu hậu bên trái.

Vụ án hiện đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp điều tra.



