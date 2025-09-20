Đối tượng "bắt cóc online" dọa cho Phó trưởng công an phường ở Đồng Nai "về vườn"

Ngày 20-9, Công an phường Xuân Lập, tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Thuận Giao, TP HCM kịp thời ngăn chặn một vụ bắt cóc online.

Chị O. ở giữa được công an bàn giao cho gia đình

Vào chiều 17-9, Công an phường Xuân Lập nhận được thông tin trao đổi phối hợp của Công an phường Thuận Giao về việc hỗ trợ xác minh một cô gái (20 tuổi) bị "bắt cóc online" tống tiền do các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng thực hiện.

Lực lượng Công an phường Xuân Lập đã xác định chị L.H.O (20 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) là sinh viên một trường trên địa bàn TP HCM đang thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn khu phố Trung Tâm.

Qua tiếp xúc thì chị O. tinh thần hoảng loạn, lo sợ và không hợp tác với lực lượng công an vì đối tượng bắt cóc khống chế không cho liên lạc với gia đình.

Sau khi được giải thích và cho xem các hình ảnh, bài tuyên truyền về "bắt cóc online" tống tiền thì chị O. mới biết mình bị lừa và khai báo bị đối tượng lừa đảo tự xưng là Cục trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội.

Đối tượng nói chị O. liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền nên yêu cầu chị phải đi đến địa bàn Đồng Nai thuê nhà nghỉ ở một mình không được liên lạc với gia đình và làm theo các yêu cầu của bọn chúng. Chúng yêu cầu chị O. liên lạc với gia đình nói đang bị bắt cóc và phải chuyển 600 triệu đồng để chuộc.

Điều đáng nói, khi chị O. được giải cứu đưa về trụ sở Công an phường Xuân Lập thì đối tượng tiếp tục gọi điện thoại đe dọa.

Khi trung tá Nguyễn Hồng Mạnh, Phó trưởng Công an phường Xuân Lập nghe điện thoại thì đối tượng xưng tên là Khoa, cấp bậc trung tá, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội nói rằng Công an phường Xuân Lập đã phá hỏng nhiệm vụ quan trọng của chúng, ngày mai sẽ báo cáo lãnh đạo cho trung tá Mạnh "về vườn".