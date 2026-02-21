HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy ở Đồng Nai

Uyên Châu |

Người đàn ông 65 tuổi ở TPHCM được phát hiện đã tử vong nhiều ngày trước đó trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngày 21-2, Công an xã Dầu Giây (Đồng Nai) đang làm rõ nguyên nhân cái chết của ông L.T.Đ. (65 tuổi, ngụ TPHCM).

Phát hiện thi thể người đàn ông ở Đồng Nai: Điều tra nguyên nhân cái chết - Ảnh 1.

Hiện trường nơi phát hiện sự việc

Vào tối 20-2 (nhằm mùng 4 Tết), người dân Tổ 12, ấp 94, xã Dầu Giây phát hiện một thi thể trong tình trạng đang phân hủy trên địa bàn.

Qua kiểm tra ban đầu, nạn nhân được xác định là ông L.T.Đ. Tài sản đi cùng gồm 1 xe máy biển kiểm soát 59U1-067.98 cùng một số giấy tờ tùy thân.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Dầu Giây đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

