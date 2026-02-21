HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Phát hiện người đàn ông treo cổ tử vong trong quán cà phê ở TPHCM

Anh Vũ |

Người đàn ông được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ ở quán cà phê trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Tân Bình.

Ngày 21-2, Công an phường Tân Bình (TPHCM) đang điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ.

Phát hiện người đàn ông treo cổ tử vong ở quán cà phê TPHCM Ngày 21 - 2 - 2026 - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Khoảng 5 giờ cùng ngày, người dân sống trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Tân Bình (đoạn cách đường Cộng Hòa khoảng 150 m) bất ngờ khi phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại quán cà phê. Vụ việc được người dân trình báo đến lực lượng chức năng.

Công an phường Tân Bình phối hợp lực lượng y tế nhanh chóng có mặt phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Nạn nhân được xác định là ông T.T.V (47 tuổi, ngụ TPHCM).

Sáng hôm qua, 20-2, nhân viên một khách sạn trên đường Quang Trung, phường Thông Tây Hội khi dọn dẹp các phòng cũng phát hiện 1 khách nam đã tử vong.

