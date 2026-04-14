Phát hiện thi thể nghi của bé trai bị mất tích tại Nhật Bản

Mạnh Dương |

Một thi thể nghi là bé trai mất tích cách đây 3 tuần, được phát hiện tại khu rừng ở tỉnh Kyoto, Nhật Bản.

Phát hiện thi thể nghi của bé trai bị mất tích tại Nhật Bản - Ảnh 1.

Cảnh sát tìm kiếm tại khu vực Nantan, tỉnh Kyoto, nơi phát hiện đôi giày nghi của bé trai mất tích ngày 13/4/2026. (Ảnh: Kyodo)

Ngày 13/4, cảnh sát Nhật Bản cho biết đã phát hiện một thi thể nghi là trẻ em tại khu rừng ở tỉnh Kyoto, trong quá trình tìm kiếm bé trai 11 tuổi mất tích suốt 3 tuần qua. Nạn nhân được xác định là Yuki Adachi, học sinh lớp 5 tại trường tiểu học Sonobe ở thành phố Nantan.

Theo thông tin ban đầu, em Yuki được cha đưa đến gần trường vào sáng ngày 23/3 nhưng sau đó không đến lớp. Nhà trường đã thông báo cho mẹ em vào khoảng trưa cùng ngày khi phát hiện em vắng mặt.

Thi thể chưa được xác định danh tính được phát hiện vào khoảng 16h45 cùng ngày, cách trường học khoảng 2 km về phía Tây Nam. Nạn nhân mặc áo khoác nỉ màu xanh đậm và quần màu be, không đi giày.

Trước đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy một đôi giày thể thao màu đen được cho là của em vào cuối tuần. Khi mất tích, em mặc áo nỉ màu đen - xám, quần màu be và mang ba lô màu vàng. Chiếc ba lô này đã được phát hiện từ ngày 29/3 tại khu vực núi cách trường khoảng 3 km.

Cảnh sát cho biết thi thể có dấu hiệu đã tử vong từ trước đó một thời gian và chưa thể xác định giới tính ngay lập tức. Một cuộc khám nghiệm tử thi sẽ được tiến hành để làm rõ nguyên nhân.

