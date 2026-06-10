Phát hiện thi thể nam sinh đang phân hủy nặng sau nhiều ngày mất tích bí ẩn ở Bệnh viện đa khoa Bà Rịa

Ngửi thấy mùi hôi thối từ khu vực lan can căn tin cũ bỏ hoang ở Bệnh viện đa khoa Bà Rịa, các hộ lý đi kiểm tra thì kinh hãi phát hiện thi thể nam giới đã phân hủy. Bước đầu, danh tính nạn nhân được xác định là em N.V.H. (học sinh lớp 8 - người đã mất tích đầy uẩn khúc từ đêm 2/6 sau khi ra ngoài đi đổ rác.

Ngày 10/6, Công an phường Tam Long phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ phát hiện một thi thể nam giới đang phân hủy tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa (phường Tam Long).

Trước đó, trưa cùng ngày, các hộ lý của Bệnh viện đa khoa Bà Rịa phát hiện mùi hôi thối ở tầng 4 nên đi tìm kiếm. Khi tới khu vực lan can căn tin của bệnh viện (căn tin đã dừng hoạt động từ lâu) có một thi thể nam giới đã bị phân hủy nặng. Sự việc được báo cho cơ quan chức năng.

Bệnh viện đa khoa Bà Rịa

Nhận tin, Công an có mặt phong toả khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định thi thể nạn nhân là cháu N.V.H (học sinh lớp 8 ở xã Long Hải).

Người nhà cháu H. cho hay, tối 2/6, cháu đã đi bỏ rác nhưng sau đó không về nhà. Gia đình đã đăng tin lên mạng xã hội nhờ hỗ trợ tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Sau khi hoàn tất khám nghiệm, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình để mai táng. Hiện nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.