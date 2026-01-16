Trưa 16-1, tin từ Công an xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh cho biết cơ quan này đang phát đi thông báo tìm kiếm thông tin người thân và xác định danh tính một nạn nhân vừa được ngư dân phát hiện trôi dạt trên biển.

Hiện trường vụ việc (Ảnh VC)

Trước đó, vào khoảng 4 giờ ngày 16-1, trong quá trình đánh bắt hải sản tại vùng biển thuộc địa phận xã Kỳ Khang, cách bờ 8 hải lý, ngư dân xã Cẩm Trung phát hiện một thi thể trôi dạt nên đã trục vớt, đưa về và thông báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được thông tin, Công an xã Thiên Cầm đã nhanh chóng có mặt tiến hành xác minh, bảo vệ hiện trường và điều tra vụ việc.

Nạn nhân là nam giới, tuổi khoảng 35 - 45, bên ngoài mặc đồ bảo hộ lao động chống nước, bên trong mặc áo sọc trắng đen, quần bò xám. Một số bộ phận cơ thể đã bắt đầu phân hủy.