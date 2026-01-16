Anh Mạnh Thủy (xã Văn Giang, Hưng Yên) cho biết, hầu hết các cây quýt đã có người đặt mua từ sớm; riêng một số cây to, giá trị cao được khách lựa chọn thuê trưng bày. Năm nay quýt, quất, bưởi... đều được giá hơn mọi năm nên bà con rất phấn khởi".