HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Độc lạ quýt hình ngựa có giá hàng chục triệu đồng ở thủ phủ cây cảnh Hưng Yên

Đức Nguyễn |

- Hơn một tháng trước Tết Nguyên đán, thủ phủ cây cảnh Văn Giang (Hưng Yên) đã nhộn nhịp không khí xuân. Năm nay, các nhà vườn hút khách nhờ loạt quýt cảnh tạo hình độc đáo như linh vật ngựa, bình hút lộc hay thỏi vàng rực rỡ.

VIDEO: Độc đáo quất hình ngựa, dáng thỏi vàng giá hàng chục triệu đồng ở Hưng Yên.

Quýt hình ngựa Độc lạ giá hàng chục triệu đồng tại thủ phủ cây cảnh Hưng Yên - Ảnh 1.

Hơn một tháng trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thủ phủ Văn Giang (Hưng Yên) đã nhộn nhịp bước vào vụ kinh doanh quất, cây cảnh lớn nhất trong năm.

Quýt hình ngựa Độc lạ giá hàng chục triệu đồng tại thủ phủ cây cảnh Hưng Yên - Ảnh 2.

Bên cạnh những cây truyền thống, ở Văn Giang năm nay nổi bật với các mẫu quýt tạo hình linh vật ngựa, bình hút lộc, thỏi vàng…

Quýt hình ngựa Độc lạ giá hàng chục triệu đồng tại thủ phủ cây cảnh Hưng Yên - Ảnh 3.

Chậu quất tạo hình linh vật ngựa, cao từ 2,5–3 m, sử dụng giống quýt cảnh khỏe, sai quả với giá bán ra khoảng 30 triệu đồng/cặp.

Quýt hình ngựa Độc lạ giá hàng chục triệu đồng tại thủ phủ cây cảnh Hưng Yên - Ảnh 4.

Quýt hình ngựa Độc lạ giá hàng chục triệu đồng tại thủ phủ cây cảnh Hưng Yên - Ảnh 5.

Trao đổi với phóng viên, chị Thùy (chủ vườn tại Văn Giang, Hưng Yên) cho biết: "Ngay từ khâu chọn cây phôi, nhà vườn đã phải lựa chọn kỹ lưỡng những cây quýt thuộc giống khỏe, nhiều tay tán, sai quả và có khả năng giữ quả lâu. Từng đường cong, độ vươn của cành đều được tính toán cẩn thận, uốn nắn tỉ mỉ nhằm tạo hình dáng con ngựa cân đối, đẹp mắt".

Quýt hình ngựa Độc lạ giá hàng chục triệu đồng tại thủ phủ cây cảnh Hưng Yên - Ảnh 6.

Chậu quýt tạo hình thỏi vàng, biểu trưng cho mong ước sum vầy, sung túc và tài lộc trong năm mới, được bán với giá khoảng 6 triệu đồng.

Quýt hình ngựa Độc lạ giá hàng chục triệu đồng tại thủ phủ cây cảnh Hưng Yên - Ảnh 7.

Quýt hình ngựa Độc lạ giá hàng chục triệu đồng tại thủ phủ cây cảnh Hưng Yên - Ảnh 8.

Ngoài ra, thị trường còn có nhiều mẫu quýt cảnh với kiểu dáng đa dạng như quýt lục bình, quýt hút lộc, quýt cầu tài – cầu lộc, đáp ứng nhu cầu trang trí và mong muốn may mắn, thịnh vượng của người chơi cây cảnh trong dịp Tết.

Quýt hình ngựa Độc lạ giá hàng chục triệu đồng tại thủ phủ cây cảnh Hưng Yên - Ảnh 9.

Anh Mạnh Thủy (xã Văn Giang, Hưng Yên) cho biết, hầu hết các cây quýt đã có người đặt mua từ sớm; riêng một số cây to, giá trị cao được khách lựa chọn thuê trưng bày. Năm nay quýt, quất, bưởi... đều được giá hơn mọi năm nên bà con rất phấn khởi".

Quýt hình ngựa Độc lạ giá hàng chục triệu đồng tại thủ phủ cây cảnh Hưng Yên - Ảnh 10.

Song song với các loại quýt tạo hình độc lạ, thị trường còn xuất hiện những cây quýt cổ thụ cỡ lớn, có giá lên đến hơn 100 triệu đồng.

Quýt hình ngựa Độc lạ giá hàng chục triệu đồng tại thủ phủ cây cảnh Hưng Yên - Ảnh 11.

Quýt hình ngựa Độc lạ giá hàng chục triệu đồng tại thủ phủ cây cảnh Hưng Yên - Ảnh 12.

Tác phẩm quýt cảnh “song tử bái mẫu” cao 3,5m được chào giá gần 120 triệu đồng, tạo hình theo thế hai cây con chầu về cây mẹ, mang ý nghĩa gia đình sum vầy, hiếu đạo và con cháu quây quần dịp Tết.

Quýt hình ngựa Độc lạ giá hàng chục triệu đồng tại thủ phủ cây cảnh Hưng Yên - Ảnh 13.

Thời điểm này đã có rất đông khách đổ về các vườn quýt, bưởi cảnh ở xã Văn Giang để tham quan, đặt mua.

Quýt hình ngựa Độc lạ giá hàng chục triệu đồng tại thủ phủ cây cảnh Hưng Yên - Ảnh 14.

Nhiều khách tranh thủ chở cây về nhà sớm chơi Tết sớm.

Quýt hình ngựa Độc lạ giá hàng chục triệu đồng tại thủ phủ cây cảnh Hưng Yên - Ảnh 15.

Xã Văn Giang (Hưng Yên) còn được biết đến là vựa hoa, cây cảnh lớn của miền Bắc; mỗi dịp giáp Tết, các sản phẩm nơi đây được thương lái thu mua, vận chuyển đi khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

Vụ ông Vương Tấn Việt, trụ trì chùa Phật Quang kiện đòi đất: Nguồn gốc hơn 71.000 m² đất
Tags

cây cảnh Tết

xã Văn Giang

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại