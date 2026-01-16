Liên quan vụ ông Vương Tấn Việt, trụ trì chùa Phật Quang, khởi kiện ông Ngô Quang Phú, Nguyễn Ngọc Tuấn và Phạm Duy Linh tranh chấp quyền sử dụng hơn 71.000 m² đất, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã làm rõ nguồn gốc các thửa đất và những tài liệu liên quan.

Theo nhận định của tòa án, "giấy cam kết giao đất" ngày 9-12-2009 mà ông Việt ký tên với nội dung đồng ý cho tặng các bị đơn không nêu rõ thông tin 7,5 mẫu đất nhưng các bên đều thừa nhận đây là những thửa đất số 139, 1113, 150, 130, 1110 và 131, tờ bản đồ số 82, tại ấp 5, xã Tóc Tiên (nay là xã Châu Pha) đã được UBND huyện Tân Thành (cũ) cấp 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Số liệu đo đạc thực tế là 71.706 m².

Theo ông Vương Tấn Việt, nguồn gốc các thửa đất trên là tài sản cá nhân của ông, không phải tài sản của chùa Phật Quang. Đất có nguồn gốc do ông Việt nhận chuyển nhượng bằng tiền riêng, không phải tiền do phật tử cúng dường cho chùa. Phía chùa Phật Quang (người đại diện theo pháp luật là ông Vương Tấn Việt) cũng cho rằng các thửa đất trên là tài sản cá nhân của ông Việt, không phải tài sản của chùa.

Về phía bị đơn, ông Phú và ông Tuấn cho rằng các thửa đất được cấp giấy chứng nhận cho ông Việt nhưng là tài sản của chùa Phật Quang, do phật tử cúng dường, không phải tài sản cá nhân ông Việt; trong đó có 34.576 m² đất của ông Ngô Quang Bảo và bà Trần Thị Bầy (cha mẹ ông Phú) hiến tặng cho chùa để làm chùa.

Hình ảnh chùa Phật Quang vào năm 2024

Về nguồn gốc đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Phú Mỹ (nay là Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực số 34, TPHCM) xác định, diện tích 34.576 m² được cấp sổ cho ông Ngô Quang Bảo và bà Trần Thị Bầy năm 1995. Ngày 10-3-1997, ông Bảo và bà Bầy ký hợp đồng chuyển nhượng cho ông Việt, được UBND xã Tóc Tiên chứng thực, với nội dung: "Nguồn gốc đất do bà Trần Thị Bầy khai phá năm 1985 và trực tiếp canh tác cho đến nay. Vì tuổi già sức yếu nên không canh tác được nữa, nay xin nhượng lại phần đất trên cho ông Vương Tấn Việt để tiếp tục sản xuất nông nghiệp".

Cùng ngày 10-3-1997, ông Nguyễn Duy và bà Ngô Thị Quế, là chủ sử dụng 18.293 m² đất, cũng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chứng thực của UBND xã Tóc Tiên cho ông Việt với nội dung tương tự.

Ngoài ra, năm 2006, ông Nguyễn Văn Thắng và bà Nguyễn Thị Thùy Linh chuyển nhượng 2.214 m² đất cây lâu năm cho ông Việt. Năm 2008, bà Phạm Thị Kim Loan là chủ sử dụng 14.594 m² đất cũng ký hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất có chứng thực của UBND xã Tóc Tiên cho ông Việt.

Toàn bộ các thửa đất trên sau đó được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Việt dựa trên các hợp đồng chuyển nhượng và hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất.

Theo HĐXX, ông Phú và ông Tuấn cho rằng đất là tài sản của chùa Phật Quang do phật tử cúng dường nhưng không cung cấp được tài liệu, chứng cứ chứng minh. Các hợp đồng chuyển nhượng cũng không thể hiện nội dung tặng cho chùa Phật Quang nên HĐXX không có cơ sở chấp nhận lời trình bày của bị đơn.

Đối với "giấy cam kết giao đất", HĐXX xác định văn bản này không được công chứng, chứng thực và không đăng ký theo quy định pháp luật. Sau khi ký giấy, ông Việt không làm thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất và không bàn giao đất trên thực tế, đồng thời có đơn khiếu nại lên UBND xã Tóc Tiên và đơn tố cáo gửi công an. HĐXX nhận thấy giấy cam kết chỉ thể hiện ý chí sẽ thực hiện giao dịch tặng cho quyền sử dụng đất trong tương lai, không có thỏa thuận ràng buộc hậu quả pháp lý nên bị vô hiệu cả về nội dung và hình thức.

Tháng 11-2025, ông Việt có "Đơn xin tặng cho quyền sử dụng đất" gửi tòa án, nêu rõ các thửa đất tranh chấp là tài sản riêng của cá nhân ông nhưng do ông là trụ trì chùa Phật Quang từ năm 1992, nay đã 66 tuổi, không có vợ con nên có nguyện vọng tặng lại cho chùa. Tuy nhiên, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM có văn bản trả lời không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chùa Phật Quang nên tòa án không có cơ sở công nhận quyền sử dụng đất cho chùa theo nguyện vọng của ông Việt.

Về tiền và vàng trong két sắt, các bên thống nhất đây là tài sản của chùa Phật Quang, được giao cho các bị đơn quản lý.

Tại phiên phúc thẩm, ông Vương Tấn Việt tự nguyện thanh toán, hỗ trợ cho nhiều người với tổng số tiền hơn 7,7 tỉ đồng.

