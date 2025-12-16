Phát hiện thi thể một nữ bác sĩ trong tủ đông siêu thị

Ngày 14/12, thi thể một người phụ nữ đã được tìm thấy bên trong một tủ đông tại cửa hàng Dollar Tree ở Nam Florida, Mỹ.

Sở Cảnh sát Miami cho biết các sĩ quan đã đến siêu thị Dollar Tree vào lúc 8 giờ sáng (giờ địa phương) sau khi một nhân viên báo cáo có một phụ nữ đã tử vong bên trong cơ sở.

Các sĩ quan phản ứng tại hiện trường đã tìm thấy thi thể người phụ nữ bên trong tủ đông đặt bên trong cửa hàng.

Người phụ nữ được cảnh sát xác định là Helen Massiell Garay Sanchez, 32 tuổi.

Ảnh: GoFundMe

Cảnh sát, đang chờ báo cáo của nhân viên điều tra y tế, cho biết hiện tại không có dấu hiệu phạm tội nào bị nghi ngờ, nhưng một cuộc điều tra về cái chết chưa được phân loại của cô vẫn đang được tiến hành.

Cảnh sát cho biết Sanchez đã vào cửa hàng trước khi nó đóng cửa vào tối thứ Bảy, ngày 13 tháng 12, nhưng không mua bất cứ thứ gì. Sau đó, Sanchez được cho là đã đi đến khu vực hạn chế, chỉ dành cho nhân viên của cơ sở và đi vào tủ đông, nơi cô ở lại qua đêm.

Siêu thị nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Google Maps)

Một nhân viên đã tìm thấy thi thể cô vào sáng hôm sau.

Theo trang GoFundMe do gia đình cô lập ra để đưa thi thể cô về quê hương Nicaragua, Sanchez là một bác sĩ từ Nicaragua, "người mà công việc của cô đã mang lại hy vọng và sự chữa lành cho vô số trẻ em và gia đình."

Gia đình cho biết Sanchez là một bác sĩ gây mê chuyên về bệnh tim bẩm sinh, và cái chết của cô là "một tai nạn bi thảm khi ở nước ngoài."

Hiện tại, hơn 40.000 đô la Mỹ (khoảng 1 tỷ Việt Nam đồng) đã được quyên góp để hỗ trợ chi phí tang lễ.

"Một mất mát không thể bù đắp đã để lại khoảng trống sâu sắc trong lòng những người thân yêu của cô ấy," trang GoFundMe viết.

Cảnh sát Miami đang tiếp tục điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của Sanchez.