Phát hiện thi thể không nguyên vẹn trên bờ biển, nghi là của nhà làm phim từng đoạt giải Emmy

NBC và Sky News dẫn nguồn tin cho hay, vào khoảng 12h30 trưa ngày 17/11, người dân đã gọi cảnh sát để trình báo về việc họ phát hiện một thi thể dạt vào bờ trong tình trạng không còn nguyên vẹn.

Dù các thông tin về danh tính nạn nhân thiệt mạng vẫn chưa xác định nhưng nhiều nguồn tin nghi ngờ rằng nạn nhân chính là Ross McDonnell (44 tuổi), một nhà làm phim người Ireland từng đoạt giải thưởng Emmy.

Ross McDonnell đã được thông báo mất tích kể từ ngày 4/11

Được biết, trước đó McDonnell được cho là đã mất tích kể từ ngày 4/11, khi anh đi đạp xe ở khu phố Bedford-Stuyvesant. Sau đó, nhiều quần áo và chiếc xe đạp của anh đã được tìm thấy tại Bãi biển Fort Tilden, nơi cách bãi biển Breezy Point chỉ khoảng 2km. Do vậy, bạn bè của McDonnell nghi ngờ rằng nạn nhân đã tắm biển và gặp tai nạn vào thời điểm đó.

Một nguồn tin cảnh sát nói với tờ New York Daily News rằng có thể thi thể của nạn nhân đã bị những tảng đá sắc nhọn, sóng và sinh vật biển làm chia cắt trong 2 tuần trước khi dạt vào bờ biển.

Cảnh sát cho biết chưa có dấu hiệu cho thấy đây là một vụ sát hại hay tự sát

Sinh ra ở Dublin (Ireland), Ross McDonnell từng làm đạo diễn, quay phim và nhà sản xuất phim. Bộ phim đầu tay Colony của anh được công chiếu tại Toronto và giành được Giải thưởng Phim đầu tiên của IDFA. Năm 2018, anh được đề cử giải Emmy cho Elián, bộ phim tài liệu dài tập do anh đạo diễn cho CNN Films, BBC và Jigsaw Productions.

Năm 2021, anh giành được giải Emmy về quay phim trong loạt phim The Trade của Showtime. Sau đó, vào năm 2022, McDonnell đã giành được giải Quay phim xuất sắc: Phim tài liệu Emmy cho tác phẩm về tài liệu Covid nổi tiếng của Matthew Heineman, The First Wave .

Nguồn: Deadline