Phát hiện thi thể hoa hậu 39 tuổi trong túi xách giữa rừng

Cảnh sát phát hiện một chiếc túi xách lớn bên trong là thi thể của hoa hậu này.

Theo truyền thông Nga, cựu hoa hậu Natalia Bozhuk (39 tuổi) bất ngờ mất tích sau khi dắt chó đi dạo. Cụ thể, chiều tối 17/7, Natalia dắt chú chó cưng Luna ra ngoài đi dạo. Tối cùng ngày, điện thoại của cô tắt máy. Sau đó, Natalia không trả lời tin nhắn và cũng không cập nhật thông tin mới trên các tài khoản mạng xã hội. Người thân, bạn bè của của cô nhanh chóng trình báo cảnh sát, đồng thời tổ chức tìm kiếm với sự tham gia của các tình nguyện viên.

Nhiều ngày trôi qua nhưng Natalia vẫn không có tung tích. Đến ngày 22/7, người dân địa phương phát hiện chú chó Luna tại một căn lán bỏ hoang ở một ngôi làng thuộc Moscow. Sau khi người dân đăng ảnh Luna lên nhóm trò chuyện của địa phương, gia đình Natalia nhận ra đó chính là thú cưng của cô. Ngày 27/7, người thân cùng lực lượng tìm kiếm quay trở lại khu vực gần căn lán. Không lâu sau, họ phát hiện một chiếc túi xách lớn trong khu rừng cách đó không xa, bên trong là thi thể không nguyên vẹn của Natalia.

Thi thể của Natalia Bozhuk được phát hiện ở trong rừng sau nhiều ngày cô mất tích

Theo thông tin điều tra ban đầu, Natalia có thể đã bị sát hại vào ngày 18/7, tức một ngày sau khi mất tích. Nguyên nhân tử vong được cho là do cô bị đánh bằng vật cứng. Pavel Kozlov - bạn trai của Natalia Bozhuk nhanh chóng nằm trong diện tình nghi bởi trong những ngày Natalia mất tích, camera nhiều lần ghi lại cảnh Pavel sử dụng xe đẩy để vận chuyển các kiện hàng và túi xách ra khỏi căn hộ, sau đó đưa chúng tới khu rừng gần đó. Các điều tra viên nghi ngờ những thứ người đàn ông này mang đi có thể chính là thi thể của Natalia.

Hình ảnh từ camera cũng cho thấy Pavel có nhiều thương tích rõ rệt: dưới mắt xuất hiện vết bầm tím, tay được quấn băng và dáng đi khập khiễng. Một người bạn của Natalia sau khi xem đoạn video cho rằng cô có thể đã chống cự quyết liệt trước khi bị sát hại. Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy đoán từ phía người thân, bạn bè. Cảnh sát chưa công bố chính xác chuyện gì đã xảy ra giữa Natalia và Pavel vào thời điểm đó

Pavel Kozlov - bạn trai của Natalia là nghi phạm

Hình ảnh Pavel sử dụng xe đẩy để vận chuyển các kiện hàng và túi xách ra khỏi căn hộ

Hàng xóm cho biết, không lâu trước khi mất tích, Natalia từng xảy ra tranh cãi gay gắt với Pavel. Sau đó, người đàn ông này thả chú chó Luna ra khu vực ngoại ô ngôi làng rồi nhanh chóng bay sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Natalia Bozhuk theo học ngành tâm lý học tại đại học trước khi bước chân vào lĩnh vực người mẫu. Năm 2017, cô tham gia một cuộc thi sắc đẹp dành cho phụ nữ đã kết hôn tại Nga và giành danh hiệu "Quý bà Quyến rũ". Sau đó, cô thành lập một công ty quản lý người mẫu, đồng thời tham gia tổ chức các cuộc thi sắc đẹp và sự kiện thời trang.

Natalia cũng từng làm tư vấn tâm lý, tư vấn phong cách và hình ảnh. Vài năm trước, cô chuyển tới khu vực Moscow và dự định chuyển hướng sang lĩnh vực truyền thông. Trước khi xảy ra vụ án, Natalia vừa hoàn thành một khóa học về truyền hình và truyền thông, với mong muốn trở thành người dẫn chương trình.

Natalia Bozhuk từng thi hoa hậu và đang làm việc trong ngành giải trí

Một người bạn của Natalia Bozhuk cho hay, cựu hoa hậu và Pavel quen nhau tại một nhà hàng. Khi đó, cách nói chuyện và phong thái chi tiêu khiến nhiều người cho rằng anh ta là một doanh nhân thành đạt. Trong thời gian theo đuổi Natalia, Pavel thường đưa cô tới những nhà hàng, khách sạn cao cấp và sẵn sàng mua ngay những món đồ cô yêu thích. Tuy nhiên, mối quan hệ này nhanh chóng thay đổi. Thời gian gần đây, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Đến nay, động cơ cụ thể của vụ án vẫn chưa được cảnh sát công bố. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.