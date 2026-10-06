Phát hiện thi thể của nữ tiếp viên hàng không sau 1 năm mất tích

Cô được báo cáo mất tích vào ngày 11 tháng 6 năm 2025 và thi thể của cô được tìm thấy vào ngày 13 tháng 6 năm 2026.

Thi thể của một nữ tiếp viên hàng không đã được một người câu cá tìm thấy tại Texas (Mỹ) hơn một năm sau khi cô bị nghi là đã bị bạn chung nhà siết cổ đến chết. Nghi phạm hiện đang đối mặt với cáo buộc giết người.

Rana Nofal Soluri (47 tuổi) được báo cáo mất tích vào ngày 11 tháng 6 năm 2025, sau khi một đồng nghiệp cho biết đã không liên lạc được với cô kể từ ngày 19 tháng 3.

Theo lệnh bắt giữ mà PEOPLE thu thập được, Dennis William Day - bạn chung nhà và là bạn lâu năm của nạn nhân - được cho là đã thừa nhận hành vi siết cổ Soluri đến chết vào tháng 6 năm ngoái.

Thám tử Tom O’Brien thuộc Đội Điều tra Án mạng Sở Cảnh sát Fort Worth chia sẻ với tờ Fort Worth Star-Telegram rằng một người câu cá đã phát hiện ra thi thể của Soluri trên bờ suối Brushy Creek ở đường FM 1749, thuộc Hạt Montague vào ngày 13 tháng 6 năm 2026.

Rana Nofal Soluri (Ảnh: Bộ phận Tìm kiếm Người Mất tích Fort Worth)

Thi thể của cô sau đó đã được chuyển đến Trung tâm Nhận dạng Con người Bắc Texas để phân tích. Báo cáo đưa ra cách đây hai tuần đã xác nhận các phần thi thể đó chính là của Soluri.

Các điều tra viên từng tìm kiếm khu vực này một năm trước nhưng cho biết thi thể của Soluri có thể đã bị bùn vùi lấp nên không tìm thấy vào thời điểm đó.

Hồ sơ tuyên thệ cho biết Day đã dẫn các điều tra viên đến các cây cầu trong khu vực nhưng không phát hiện thi thể. Văn bản nói thêm rằng cảnh sát đã làm việc với chính quyền địa phương và được biết các con suối trong khu vực bị ngập lụt nhiều lần kể từ tháng 3 năm 2025, do đó phần thi thể của cô "có thể đã bị cuốn trôi về phía hạ lưu."

Theo trang gây quỹ GoFundMe được lập ra để hỗ trợ con gái cô là Lulu, thi thể của Soluri đã được xác minh danh tính chính thức vào ngày 15 tháng 9.

Dennis William Day (Ảnh: Trung tâm Cải huấn Hạt Tarrant)

Cập nhật đăng tải ngày 29 tháng 9 cho biết thi thể của nữ tiếp viên đã được bàn giao cho con gái sau khi các điều tra viên "hoàn tất quá trình điều tra trên thi thể."

Lễ cầu siêu cho Soluri -người từng làm việc cho Envoy Air, một công ty con của American Airlines - đã được tổ chức.

"Hãng hàng không American Airlines sẽ hỗ trợ đưa thi thể của Rana về Seattle, nơi Lulu sẽ hoàn tất các thủ tục an táng cho mẹ mình," người tổ chức trang gây quỹ viết.

Day đã bị giam tại Nhà giam Hạt Tarrant vào ngày 26 tháng 6 năm 2025 và đang bị truy tố về tội giết người. Theo lệnh bắt giữ, hắn khai rằng mình đã "mất kiểm soát" và siết cổ Soluri ngay trên sàn bếp.

Vào ngày 23 tháng 6 năm 2025, các điều tra viên quay lại nhà của Day và nhận được sự đồng ý của hắn để khám xét nơi ở.

Cơ quan chức năng đã tìm thấy một đoạn video từ ngày 21 tháng 3 năm 2025 ghi lại cảnh Day kéo "vật thể giống như một thi thể không còn sự sống từ trong nhà ra sân sau" lúc 10:11 tối. Văn bản cho biết thêm rằng camera giám sát đã ngừng ghi hình trong "nhiều ngày" sau khi quay được đoạn phim đó.

Day sau đó khai với cảnh sát rằng hắn đã đặt thi thể của Soluri vào một thùng rác màu đen rồi lái xe 65 dặm đến Bowie, nơi hắn "ném cô ấy xuống từ một cây cầu."

Joanne Walters (còn gọi là Joni Thomas) được cho là đã giúp hắn phi tang thi thể Soluri, theo tờ Fort Worth Star-Telegram. Cô ta đã bị truy tố về tội tiêu hủy chứng cứ và vụ án của cô hiện đang chờ xử lý.

Nguồn: PEOPLE