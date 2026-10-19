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Phát hiện thi thể cô gái trên sông Sài Gòn

Nguyễn Tiến
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Tối 18/10, người dân phát hiện một thi thể trôi trên sông Sài Gòn, đoạn gần phố đi bộ Bạch Đằng, nơi hai ngày trước có cô gái để lại đôi dép và xe máy.

Phát hiện thi thể cô gái trên sông Sài Gòn gần phố đi bộ Bạch Đằng - Ảnh 1.

Khu vực phát hiện thi thể. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h cùng ngày, trong lúc đi dạo tại phố đi bộ Bạch Đằng, người dân phát hiện thi thể nổi trên mặt nước nên trình báo cơ quan chức năng.

Nạn nhân là nữ giới, mặc quần áo màu đen và đang trong giai đoạn phân hủy. Vụ việc thu hút sự chú ý của nhiều người dân.

Nhận tin báo, Công an phường Thủ Dầu Một có mặt phong tỏa hiện trường. Đến khoảng 22h, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành trục vớt thi thể lên bờ để phục vụ công tác điều tra, xác minh danh tính và nguyên nhân tử vong.

Trước đó vào ngày 16/10, người dân phát hiện đôi dép và xe máy của chị N.T.K.H. (ngụ phường Thủ Dầu Một) để lại gần bờ sông Sài Gòn, khu vực phố đi bộ Bạch Đằng. Nghi chị H. gặp sự cố, người dân tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy nên trình báo cơ quan chức năng hỗ trợ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Tags

Sông Sài Gòn

phố đi bộ Bạch Đằng

Thủ Dầu Một

Công an TPHCM

thi thể

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