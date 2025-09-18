HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Phát hiện thi thể cô gái 25 tuổi trên sông Sài Gòn

Đông Hoa |

Thi thể nữ giới cao khoảng 1,56m, thể trạng trung bình, tóc ngang lưng,...

Ngày 18-9, Công an phường Tân Thuận (TP HCM) ) phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ vụ phát hiện một thi thể ở cảng Tân Thuận 1, sông Sài Gòn.

Phát hiện thi thể cô gái 25 tuổi trên sông Sài Gòn- Ảnh 1.

Khu vực phát hiện thi thể cô gái

Lúc 8 giờ cùng ngày, người dân tá hoả phát hiện một thi thể nữ giới nổi ở khu vực trên nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Công an sau đó có mặt phong toả, đưa thi thể vào bờ.

Bước đầu xác định thi thể nữ giới khoảng 25 tuổi, cao khoảng 1,56m, thể trạng trung bình, tóc ngang lưng, mặc quần jean dài màu xanh, áo sơ mi dài tay sọc dọc trắng xanh.

Công an phường Tân Thuận đề nghị ai là thân nhân của nạn nhân hoặc có người mất tích giống đặc điểm như trên liên hệ Công an phường Tân Thuận, hoặc qua số điện thoại 02838729142.

