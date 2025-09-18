HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Đà Lạt phát hiện vật hoang dã quý hiếm bò vào nhà dân

Trường Nguyên |

Đi làm về đêm khuya, 1 người dân ở Đà Lạt phát hiện một con tê tê bò vào hẻm nhà mình nên bắt và giao nộp cơ quan chức năng.

Ngày 18-9, anh Hồ Hoàng Anh Kha (38 tuổi, ngụ đường Vạn Hạnh, phường Lâm Viên – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã bàn giao cho Hạt kiểm lâm Đà Lạt một con tê tê để xử lý theo quy định.

Đà Lạt phát hiện tê tê qúy hiếm bò vào nhà dân và được bàn giao cho kiểm lâm - Ảnh 1.

Con tê tê vừa được người dân Đà Lạt bàn giao cơ quan chức năng.

Theo anh Kha, khuya 17-9, khi đi làm về nhà thì anh phát hiện con tê tê này bò vào khu vực hẻm nhà mình nên đã bắt nhốt lại. Qua tìm hiểu, anh Kha biết tê tê là động vật hoang dã quý hiếm nên bàn giao cho cơ quan chức năng.

Theo Hạt kiểm lâm Đà Lạt, đây là cá thể tê tê Java, có trọng lượng 3 kg và được bàn giao trong tình trạng còn sống.

Tê tê là loài động vật rừng quý hiếm thuộc nhóm IB theo Nghị định số 06 của Chính phủ, được ưu tiên bảo vệ và nghiêm cấm khai thác, sử dụng, mua bán, tiêu thụ dưới mọi hình thức.

