Ngày 18-9, anh Hồ Hoàng Anh Kha (38 tuổi, ngụ đường Vạn Hạnh, phường Lâm Viên – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã bàn giao cho Hạt kiểm lâm Đà Lạt một con tê tê để xử lý theo quy định.



Con tê tê vừa được người dân Đà Lạt bàn giao cơ quan chức năng.

Theo anh Kha, khuya 17-9, khi đi làm về nhà thì anh phát hiện con tê tê này bò vào khu vực hẻm nhà mình nên đã bắt nhốt lại. Qua tìm hiểu, anh Kha biết tê tê là động vật hoang dã quý hiếm nên bàn giao cho cơ quan chức năng.

Theo Hạt kiểm lâm Đà Lạt, đây là cá thể tê tê Java, có trọng lượng 3 kg và được bàn giao trong tình trạng còn sống.

Tê tê là loài động vật rừng quý hiếm thuộc nhóm IB theo Nghị định số 06 của Chính phủ, được ưu tiên bảo vệ và nghiêm cấm khai thác, sử dụng, mua bán, tiêu thụ dưới mọi hình thức.