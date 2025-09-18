Vào 7h sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới còn phức tạp do sự chi phối của nhiều yếu tố, kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là áp thấp mạnh lên thành bão trong hôm nay, di chuyển khá nhanh theo hướng tây bắc, đi vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc khoảng ngày 19/9 và suy yếu dần.

Theo kịch bản này, dự báo trong ngày và đêm nay (18/9), áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và mạnh lên thành bão.

Đến 7h ngày 19/9, tâm bão trên khu vực phía bắc của Bắc Biển Đông với cường độ mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Trong ngày và đêm 19/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km/h, đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Đến 7h sáng 20/9, tâm bão trên khu vực tỉnh Quảng Đông với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo sau đó, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu thành dần thành một áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp.

Theo các mô hình dự báo trên thế giới, diễn biến bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương còn phức tạp trong những ngày tới.

Ngoài khơi xa của Philippines hiện nay đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới. Nhận định xa cho thấy, áp thấp nhiệt đới này có thể trở thành cơn bão mạnh trên Biển Đông trong tuần sau.

Ngoài ra, tàn dư của vùng áp thấp ở khu vực Giữa Biển Đông dự báo sẽ gây ra mưa lớn cho khu vực Nam Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên trong hôm nay và ngày mai, có nguy cơ gây ngập lụt cục bộ các vùng trũng thấp cũng như nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Tại miền Bắc, hôm nay có mưa rào và dông rải rác, dự báo ngày 19/9 có mưa rào và dông rải rác về đêm và sáng, cục bộ có mưa to. Nhận định xa hơn, từ 22-23/9, miền Bắc có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 24-25/9, khu vực này có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trong ngày 19/9 và 22-23/9 có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 25/9 có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.