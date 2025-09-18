Ngày 18/9, trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Công an phường Vĩnh Tuy, Hà Nội cho biết, đơn vị đang xác minh vụ nam nhân viên quán cà phê bị khách hành hung vì nhắc nhở không hút thuốc lá .

Người đàn ông xông vào quầy thu ngân hành hung nhân viên quán cà phê.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh nhân viên thu ngân của quán cà phê bị hành hung sau khi nhắc khách hàng không hút thuốc lá trong quán.

Vụ việc được cho là xảy ra tại một quán cà phê trong khu đô thị thuộc địa bàn phường Vĩnh Tuy.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều 17/9, thời điểm này có một nhóm khoảng 5-6 người vào sử dụng dịch vụ ở quán cà phê ở một chung cư trong khu đô thị. Đáng nói, một người đàn ông trong nhóm hút thuốc lá dù cửa hàng có quy định và đặt biển khách hàng vui lòng không hút thuốc lá.

Thấy việc hút thuốc của khách gây ảnh hưởng tới mọi người xung quanh, do thời điểm này quán khá đông khách, nhân viên quán ra nhắc nhở 2 lần với thái độ nhẹ nhàng, lịch sự nhưng khách vẫn tiếp tục sử dụng thuốc lá trong quán.

Nhân viên tiếp tục nhắc lần thứ 3, đề nghị khách tuân thủ quy định của quán, sau đó đi vào quầy thu ngân.

Lúc này, người hút thuốc có động tác chỉ tay, lập tức người đàn ông ngồi bên cạnh đứng dậy, tiến vào quầy thu ngân, đấm 2 phát vào mặt nhân viên.

Nam nhân viên choáng váng, ngã xuống sàn nhà sau khi bị hành hung. Hình ảnh trích xuất từ camera ghi nhận ở phía ngoài, người đàn ông giơ tay ra hiệu rồi hô 3 tiếng "thôi, thôi, thôi". Một lúc sau, nhóm người rời đi.

Dưới bài viết, nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ phẫn nộ về hành vi côn đồ của người đàn ông và đề nghị cơ chức năng nhanh chóng vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm theo quy định.



