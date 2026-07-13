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Phát hiện thi thể bé gái trong ba lô

Thái Lâm
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Trong lúc thu gom rác tại phường La Gi (Lâm Đồng), công nhân vệ sinh phát hiện thi thể một bé gái bên trong chiếc ba lô bỏ ven đường.

Sáng 13/7, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ phát hiện thi thể một bé gái trong ba lô bên đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 12/7, trong lúc thu gom rác trên đường Ngô Quyền, đoạn gần Mái ấm Tình thương (phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng), một công nhân vệ sinh phát hiện chiếc ba lô màu đen bị bỏ ven đường.

Phát hiện thi thể bé gái trong ba lô tại La Gi , Lâm Đồng gây chấn động 2026 - Ảnh 1.

Khu vực phát hiện thi thể bé gái.

Sau đó, chiếc ba lô được đưa lên xe ép rác. Tuy nhiên, nhận thấy có dấu hiệu bất thường, người công nhân đã dừng phương tiện để kiểm tra. Khi mở ba lô, người này bàng hoàng phát hiện bên trong có thi thể một bé gái nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Ngay trong đêm, công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và điều tra làm rõ vụ việc. Sau đó, xe cứu thương 0 đồng La Gi cũng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân về Nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa La Gi để phục vụ công tác khám nghiệm theo quy định.

Hiện cơ quan chức năng điều tra, xác minh danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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Thi thể bé gái

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