Phát hiện thêm 6 hài cốt trong hang đá ở Gia Lai

Hoàng Thanh |

Quá trình tìm kiếm mở rộng, Đội quy tập mộ liệt sĩ - Quân đoàn 34 đã phát hiện và quy tập thêm 6 hài cốt liệt sĩ trong hang đá ở núi Chư Pa.

Chiều 17-4, Đội quy tập mộ liệt sĩ - Quân đoàn 34 cho biết mới phát hiện và quy tập thêm 6 hài cốt liệt sĩ trong các hang đá ở khu vực núi Chư Pa, thuộc địa phận làng Doch 1, xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai.

Theo Thượng tá Giang Lê Sáng - Chính trị viên Đội quy tập mộ liệt sĩ - Quân đoàn 34, những bộ hài cốt liệt sĩ trên được đội tìm thấy tại các hang đá sâu trong núi Chư Pa từ ngày 12 đến ngày 17-4.

Phát hiện 6 hài cốt liệt sĩ trong hang đá ở Gia Lai năm 2026 - Ảnh 1.

Chỉ từ đầu tháng 4 đến nay, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ - Quân đoàn 34 đã phát hiện và quy tập được 18 bộ hài cốt liệt sĩ

Cùng với các hài cốt liệt sĩ, tại hiện trường đội quy tập còn phát hiện nhiều di vật gắn liền với đời sống và chiến đấu của bộ đội như: võng, vải dù, băng đạn AK, cúc áo, đế dép cao su, dây thông tin, bàn chải đánh răng, lọ thuốc, quân hiệu, bát sắt...

Trước đó, từ trong quá trình đi bắt dơi, người dân đã phát hiện nhiều hài cốt, vật dụng của các bộ đội nên trình báo cơ quan chức năng.

Từ ngày 6 đến 8-4, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ - Quân đoàn 34 triển khai tìm kiếm và cất bốc được 12 hài cốt liệt sĩ. Quá trình tìm kiếm mở rộng, đội quy tập tiếp tục phát hiện thêm số hài cốt liệt sĩ trên.

Phát hiện 6 hài cốt liệt sĩ trong hang đá ở Gia Lai năm 2026 - Ảnh 2.

Những bộ hài cốt được đưa về hội trường xã Ia Ly tổ chức lễ dâng hương theo nghi thức quân đội

Như vậy, từ đầu tháng 4 đến nay, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 18 hài cốt liệt sĩ tại khu vực núi Chư Pa.

Theo Thượng tá Giang Lê Sáng, do địa hình thay đổi theo thời gian, thông tin ngày càng ít, công tác tìm kiếm, quy tập gặp nhiều khó khăn.

Với trách nhiệm và tình cảm của thế hệ đi sau, những cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập hài cốt liệt sĩ - Quân đoàn 34 vẫn kiên trì rà soát từng gốc cây, kẽ đá trong hang sâu, quyết tâm không bỏ sót bất kỳ dấu tích, sớm đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ.

Khả năng xuất hiện El Nino rất mạnh, kéo sang 2027, nguy cơ thiếu hụt nguồn nước từ đầu mùa
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
