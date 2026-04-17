HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khả năng xuất hiện El Nino rất mạnh, kéo sang 2027, nguy cơ thiếu hụt nguồn nước từ đầu mùa

HUỆ NGUYỄN |

El Nino khả năng đạt mức rất mạnh vào các tháng cuối năm với xác suất 20-25%, kéo dài sang năm 2027, nguy cơ thiếu hụt nguồn nước ngay từ đầu mùa.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, dữ liệu quan trắc và các mô hình dự báo khí hậu cho thấy, hệ thống ENSO đang chuyển pha từ trạng thái La Nina sang trung tính, khả năng cao chuyển sang El Nino từ tháng 6 - 8/2026 với xác suất từ 80 - 90%, sau đó tiếp tục phát triển, khả năng đạt cường độ từ trung bình đến mạnh vào cuối năm 2026.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường không loại trừ khả năng xuất hiện El Nino rất mạnh (xác suất khoảng 20 - 25%) trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12/2026, có thể kéo dài sang năm 2027. Nhận định tương tự các năm El Nino mạnh 1997 - 1998 và 2023 - 2024.

Khả năng xuất hiện El Nino mạnh 2026 - 2027 và nguy cơ thiếu hụt nguồn nước - Ảnh 1.

Lượng mưa khả năng thiếu hụt ngay trong các tháng mùa khô năm 2026. (Ảnh minh hoạ)

Tại Việt Nam, các điều kiện khô nóng đã xuất hiện sớm từ đầu năm 2026. Nắng nóng gia tăng sớm hơn trung bình nhiều năm.

Lượng mưa từ đầu năm đến giữa tháng 4 thiếu hụt phổ biến 10 - 40% so với trung bình nhiều năm trên phạm vi cả nước. Dòng chảy và mực nước tại nhiều lưu vực sông xuống mức thấp nhất trong chuỗi quan trắc cùng kỳ.

"Đây là dấu hiệu cảnh báo sớm về nguy cơ thiếu hụt nguồn nước ngay từ đầu mùa.

Trong thời gian tới, nếu El Nino hình thành theo kịch bản dự báo, nhiệt độ trung bình trên cả nước có xu hướng cao hơn bình thường, số ngày nắng nóng gia tăng, cường độ gay gắt hơn năm 2025.

Lượng mưa khả năng thiếu hụt ngay trong các tháng mùa khô năm 2026, đặc biệt giai đoạn từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027, với mức giảm phổ biến 25 - 50%. Đồng thời, mùa mưa có thể kết thúc sớm", Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo.

Nguồn nước trên các lưu vực sông khả năng tiếp tục suy giảm. Các hồ chứa lớn, đặc biệt trên hệ thống sông Đà tổng lượng dòng chảy từ tháng 5 đến tháng 7/2026 có thể thiếu hụt 10-25% so với trung bình nhiều năm.

Nguy cơ cao xảy ra thiếu hụt nguồn nước do lượng dòng chảy từ ngoài lãnh thổ giảm kết hợp với thiếu hụt mưa trong nước, tiềm ẩn rủi ro ảnh hưởng đến cấp nước hạ du và an ninh năng lượng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra hạn hán và xâm nhập mặn, đặc biệt ở khu vực Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô 2026 - 2027. Đồng thời tình trạng thiếu nước có thể xảy ra trên phạm vi rộng trong những tháng đầu năm 2027.

Đáng lưu ý, trong các kỳ El Nino, mặc dù tổng lượng mưa giảm, vẫn có thể xuất hiện các đợt mưa lớn cục bộ, mưa cực đoan trong thời gian ngắn gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng đô thị.

Hoạt động bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông xu hướng ít hơn trung bình nhiều năm nhưng cần đề phòng các cơn bão mạnh, quỹ đạo phức tạp, khó dự báo và gây tác động lớn trong thời gian ngắn.

Tags

El Nino

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại