Phát hiện tàu Trung Quốc dài 166 mét đang di chuyển, có thể nạo vét 18.000 mét khối cát, bùn, hoàn thành dự án 162 tỷ đồng

Một tàu nạo vét khổng lồ có xuất xứ từ Trung Quốc đang được giao nhiệm vụ quan trọng.

Một con tàu nạo vét khổng lồ dài 166 mét đang được đưa tới bang Santa Catarina, miền nam Brazil, để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt là bồi thêm tới 70 mét cát cho bãi biển Gravatá, nơi nhiều đoạn bờ nay gần như không còn dải cát đúng nghĩa.

Galileo Galilei là tàu nạo vét tự hành thuộc tập đoàn Jan De Nul của Bỉ, một trong những tên tuổi lớn nhất thế giới trong lĩnh vực công trình biển. Ngoài ra, tàu này được đóng tại nhà máy COSCO Shipping Heavy Industry ở Đại Liên, Trung Quốc. Tàu được đặt ky năm 2019, hạ thủy cuối năm đó và bàn giao sau các đợt chạy thử vào đầu năm 2021.

Với kích thước dài 166 mét, rộng 36 mét và sức chứa tới 18.000 m3 cát, bùn và trầm tích trong mỗi chuyến, Galileo Galilei được xem như một "thành phố thép nổi" ngoài khơi.

Con tàu này không xa lạ với bờ biển Santa Catarina. Trước khi được điều tới Navegantes để cứu bãi biển Gravatá, nó từng tham gia các dự án lớn như mở rộng bãi biển trung tâm Balneário Camboriú và nạo vét luồng hàng hải ra vào cảng São Francisco do Sul. Do đó, chính quyền địa phương đã đặt kỳ vọng cao vào chiến dịch lần này.

Mục tiêu của công trình rất rõ ràng là trả lại cho bãi biển Gravatá một dải cát mà biển đã bào mòn qua nhiều năm. Theo kế hoạch, khu vực được can thiệp kéo dài 2,3 km, từ vùng gần Rio das Pedras tới mũi chắn sóng Gravatá. Ở nhiều điểm trên tuyến này, mặt cát hiện gần như biến mất, khiến không gian vui chơi, đi lại và khả năng chống sóng của bờ biển đều suy giảm đáng kể.

Bờ biển Gravatá đang trong quá trình "tân trang".

Để thay đổi hiện trạng đó, chính quyền Navegantes đầu tư 31,5 triệu real (162 tỷ đồng) từ nguồn ngân sách công. Đổi lại, thành phố kỳ vọng tạo ra một dải cát mới đủ rộng để thay đổi hoàn toàn diện mạo khu bờ biển, đồng thời cải thiện khả năng chống xói lở trong tương lai.

Cách Galileo Galilei làm việc nghe có vẻ phức tạp, nhưng về cơ bản khá dễ hình dung. Tàu hạ các ống hút xuống đáy biển, sau đó hệ thống bơm công suất lớn hút hỗn hợp cát và nước từ dưới đáy lên khoang chứa bên trong tàu, gọi là hopper.

Từ đó, lượng vật liệu này được đưa trở lại bờ biển theo một quy trình khép kín, lặp đi lặp lại nhiều lần cho tới khi đường bờ mới hình thành.

Muốn công đoạn này diễn ra suôn sẻ, công trường phải được chuẩn bị từ trước. Ngay từ đầu tháng 7, các đội thi công đã bắt đầu lắp đặt khoảng 1,5 km đường ống ngoài biển. Đây là mắt xích quan trọng, bởi nếu không có hệ thống này, cát hút từ đáy biển sẽ không thể được đưa tới đúng vị trí cần bồi trên bãi Gravatá.

Có thể hình dung đường ống này như chiếc cầu nối giữa con tàu ngoài khơi và dải cát đang được tạo dựng trên bờ. Nhờ đó, cát không bị đổ lại xuống biển một cách ngẫu nhiên, mà được dẫn đúng tới những đoạn bờ đang thiếu hụt nghiêm trọng nhất.

Tiến độ của dự án được đặt ra rất gấp. Sau khi tàu vào vị trí và hoàn tất phần kết nối hạ tầng, công việc dự kiến diễn ra liên tục 24 giờ mỗi ngày. Chính quyền địa phương ước tính riêng giai đoạn bơm cát có thể hoàn tất trong khoảng 15 ngày, một khoảng thời gian ngắn nếu so với khối lượng vật liệu phải di chuyển dọc 2,3 km bờ biển.

Vận hành một con tàu như Galileo Galilei suốt ngày đêm không chỉ là chuyện bật máy rồi để nó làm việc. Đằng sau đó là cả một hệ thống hậu cần phức tạp với đội vận hành luân phiên, giám sát liên tục, điều phối ngoài biển và trên bờ, cùng việc kiểm soát kỹ lưỡng để tiến độ không bị đứt quãng.

Toàn bộ bãi Gravatá sẽ bị phong tỏa trong suốt quá trình thi công và thêm 10 ngày sau khi việc bơm cát kết thúc.

Khi máy móc hạng nặng hoạt động dọc bãi biển, nơi từng là không gian nghỉ ngơi lập tức biến thành một đại công trường ngoài trời. Ngay cả sau khi cát mới được bơm lên, mặt nền vẫn chưa ổn định. Người bước vào có thể bị lún, mắc kẹt hoặc gặp nguy hiểm do nền đất chưa kịp nén chặt.

Vì thế, việc mở cửa trở lại sẽ không diễn ra ngay sau khi tàu rời đi. Lực lượng cứu hỏa địa phương sẽ đánh giá độ an toàn của bãi biển trước khi cho phép người dân và du khách quay trở lại.

Tổng hợp



