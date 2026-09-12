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Phát hiện tàu hai thân tàng hình mới của Trung Quốc

Quỳnh Như
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Một mẫu tàu hai thân có thiết kế tàng hình chưa từng được công bố đã được phát hiện tại hai cảng của Trung Quốc. Với khoang chứa lớn chiếm phần lớn boong tàu, giới quan sát cho rằng phương tiện này có thể được phát triển để vận hành và triển khai nhiều loại phương tiện không người lái.

Một mẫu tàu hai thân tàng hình mới của Trung Quốc được phát hiện tại hai địa điểm được cho là các cảng trong nước, thu hút sự chú ý của giới quan sát quân sự. Tuy nhiên, thông tin về vị trí cụ thể của những lần xuất hiện này chưa được tiết lộ.

Hình ảnh được cho là tàu hai thân tàng hình của Trung Quốc. Nguồn: Topwar

Con tàu sở hữu thiết kế catamaran, với hai thân song song và một khoang chứa lớn kéo dài gần như toàn bộ boong. Cấu hình này làm dấy lên suy đoán phương tiện có thể được thiết kế để vận chuyển, triển khai và thu hồi các hệ thống không người lái.

Trước đó, một số tàu tên lửa Type 022 của Trung Quốc cũng từng được cải biến, bổ sung các cấu trúc thượng tầng hình hộp lớn. Tuy nhiên, chức năng chính xác của những khoang này vẫn chưa được xác định.

Giới quan sát đánh giá con tàu có thể được thiết kế để vận hành tự động hoặc điều khiển từ xa, phù hợp với xu hướng phát triển các phương tiện không người lái chuyên dụng của Trung Quốc.

Phía trên khu vực cầu tàu còn xuất hiện một cột buồm dạng giàn lớn, trong khi tổng thể thiết kế khá đơn giản và chú trọng không gian boong.

Một số nhà quan sát phương Tây nhận định thiết kế này có nét tương đồng với M80 Stiletto, nguyên mẫu tàu hai thân của Mỹ được chế tạo năm 2006 từ vật liệu sợi carbon. M80 từng được Hải quân Mỹ sử dụng như một nền tảng thử nghiệm công nghệ, trong đó có khả năng phóng và thu hồi các hệ thống tự hành trên biển và máy bay không người lái.

Giới chức Trung Quốc hiện vẫn chưa bình luận về các thông tin trên. Nếu được xác nhận sử dụng làm nền tảng cho các phương tiện không người lái, đây có thể là một hướng phát triển đáng chú ý trong chiến lược tác chiến tự động trên biển của Trung Quốc.

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