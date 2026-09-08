Phát hiện tàu chở LNG của ông trùm thế giới vừa rời eo biển Hormuz, hướng thẳng đến một quốc gia châu Á

Động thái này làm dấy lên khả năng nước này đang chuẩn bị nối lại hoạt động xuất khẩu qua eo biển Hormuz ở quy mô lớn hơn.

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Một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar đã đi qua eo biển Hormuz, đánh dấu chuyến hàng LNG đầu tiên của nước này qua tuyến đường thủy chiến lược kể từ tháng 7, trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu của Qatar chịu ảnh hưởng bởi căng thẳng tại khu vực.

Theo dữ liệu theo dõi tàu do Reuters tổng hợp, tàu LNG Al Marrouna, được bốc hàng tại Qatar vào đầu tháng trước, đã di chuyển qua eo biển Hormuz và hiện ở Vịnh Oman. Con tàu dự kiến đến cảng Qasim của Pakistan vào thứ Năm. Trong quá trình di chuyển qua eo biển, tàu vẫn phát tín hiệu định vị, cho thấy hành trình diễn ra bình thường.

Động thái này diễn ra sau khi một số tàu LNG rỗng của Qatar bắt đầu quay trở lại Vịnh Ba Tư, làm dấy lên khả năng nước này đang chuẩn bị nối lại hoạt động xuất khẩu qua eo biển Hormuz ở quy mô lớn hơn.

Qatar từng chiếm khoảng 20% tổng lượng LNG xuất khẩu toàn cầu trước khi xung đột leo thang. Tuy nhiên, hoạt động vận chuyển LNG của nước này gần như đình trệ từ cuối tháng 7, sau khi một tàu chở dầu của Qatar bị tấn công.

Việc gián đoạn nguồn cung từ Qatar đã góp phần đẩy giá khí đốt tại châu Âu và châu Á lên mức cao nhất trong hơn 3 năm. Trong bối cảnh nguồn cung LNG bị hạn chế, đặc biệt tại khu vực Nam Á, việc Qatar nối lại vận chuyển qua Hormuz có thể giúp giảm bớt áp lực đối với những thị trường đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung và mất điện.

Dù vậy, lượng LNG xuất khẩu từ khu vực Vịnh Ba Tư hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với trước khi căng thẳng bùng phát, khi khu vực này từng duy trì trung bình khoảng 3 chuyến hàng mỗi ngày.

Triển vọng khôi phục hoạt động vận chuyển vẫn phụ thuộc lớn vào diễn biến tại eo biển Hormuz. Hôm thứ Hai, Iran cho biết nước này và Oman sắp ký một thỏa thuận nhằm quản lý hoạt động vận tải biển qua tuyến đường thủy quan trọng này. Thông tin đang được giới giao dịch theo dõi do thỏa thuận có thể làm gia tăng vai trò kiểm soát của Tehran đối với hoạt động hàng hải tại Hormuz, đồng thời đặt ra câu hỏi về phản ứng của Mỹ.

Trước đó, Qatar đã gia hạn tình trạng bất khả kháng đối với các hợp đồng cung cấp LNG cho khách hàng tại châu Âu và châu Á đến tháng 10. Quyết định này góp phần duy trì áp lực lên giá khí đốt tại các thị trường nhập khẩu.

Trong thời gian hoạt động xuất khẩu bị hạn chế, Qatar Energy vẫn tiếp tục nạp LNG lên các tàu có sẵn tại Vịnh Ba Tư và duy trì một số hoạt động xuất khẩu, trong đó có các chuyến hàng sang Kuwait. Việc duy trì một phần sản lượng giúp Qatar quản lý lượng LNG tồn trữ, đồng thời giữ cho các cơ sở xuất khẩu tiếp tục vận hành ở mức tối thiểu.

Hoạt động này cũng giúp Qatar Energy duy trì khả năng tăng sản lượng tương đối nhanh nếu tình hình tại eo biển Hormuz được cải thiện. Tuy nhiên, với vai trò là một trong những nhà cung cấp LNG lớn nhất thế giới, bất kỳ sự gián đoạn kéo dài nào đối với hoạt động xuất khẩu của Qatar vẫn có thể tiếp tục tác động đến cân bằng cung - cầu và giá khí đốt tại châu Âu cũng như châu Á.