Phát hiện tàu chở dầu treo cờ Panama đi qua eo biển Hormuz, gần 2 triệu thùng dầu hướng thẳng đến một quốc gia châu Á

Như Quỳnh
Tàu đang vận chuyển khoảng 1,2 triệu thùng dầu thô Kuwait cùng 700.000 thùng dầu Das Blend của UAE.

Một tàu chở dầu thô có liên hệ với Nhật Bản đã đi qua eo biển Hormuz, đánh dấu lần thứ hai kể từ khi căng thẳng tại Trung Đông làm gián đoạn hoạt động vận tải năng lượng qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Theo dữ liệu theo dõi tàu của LSEG, tàu chở dầu treo cờ Panama do tập đoàn lọc dầu Nhật Bản Eneos Holdings quản lý đã di chuyển qua eo biển Hormuz trong ngày thứ Năm. Đây được xem là tín hiệu cho thấy hoạt động vận chuyển dầu của Nhật Bản qua khu vực đang dần được khôi phục sau giai đoạn gián đoạn bởi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Dữ liệu từ Kpler cho biết tàu đang vận chuyển khoảng 1,2 triệu thùng dầu thô Kuwait cùng 700.000 thùng dầu Das Blend của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, được bốc hàng từ cuối tháng Hai. Dự kiến tàu sẽ cập cảng Nhật Bản vào ngày 3/6.

Hiện chưa có thông tin chi tiết về các thỏa thuận đảm bảo an toàn cho chuyến đi qua eo biển Hormuz.

Trước khi xung đột bùng phát, Nhật Bản phụ thuộc khoảng 95% lượng dầu nhập khẩu từ khu vực vùng Vịnh. Việc vận chuyển dầu qua Hormuz bị gián đoạn đã buộc Tokyo phải triển khai hàng loạt biện pháp nhằm ổn định nguồn cung năng lượng, bao gồm tăng cường ngoại giao, mở rộng nhập khẩu từ các khu vực khác và duy trì trợ cấp nhiên liệu quy mô lớn để kiểm soát giá trong nước.

Chuyến đi mới nhất diễn ra sau khi tàu Idemitsu Maru, do một đơn vị thuộc Idemitsu Kosan quản lý, vận chuyển dầu thô của Saudi Arbia qua eo biển Hormuz hồi cuối tháng 4.

Idemitsu Kosan, tập đoàn lọc dầu lớn thứ hai của Nhật Bản, cho biết họ kỳ vọng eo biển Hormuz sẽ hoạt động bình thường trở lại trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9. Công ty cũng dự báo giá dầu chuẩn Dubai có thể quay về mức trước khi xung đột xảy ra vào cuối năm tài chính 2026, kết thúc vào tháng 3/2027.

Trong bối cảnh nguồn cung từ Trung Đông vẫn tiềm ẩn rủi ro, các nhà máy lọc dầu Nhật Bản đã sử dụng nguồn dự trữ chiến lược và tăng nhập khẩu từ Mỹ cùng khu vực biển Caspi. Nhờ đó, công suất lọc dầu trong nước đã phục hồi trong tháng này, lần đầu tiên vượt mức 70% kể từ cuối tháng 3.

Không chỉ Nhật Bản, hoạt động vận tải dầu qua Hormuz cũng đang xuất hiện những dấu hiệu khôi phục khác. Hôm thứ Tư, một siêu tàu chở dầu của Trung Quốc vận chuyển dầu thô Iraq đã rời Vịnh Persian qua eo biển Hormuz.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Iran tiếp tục đẩy mạnh hoạt động ngoại giao khu vực. Tuần trước, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã có chuyến thăm Bắc Kinh nhằm trao đổi với giới chức Trung Quốc.

Việt Nam sắp hợp long công trình 3.500 tỷ đồng tĩnh không cao nhất cả nước, nối thông Đông - Tây

Giây phút trực thăng cứu sống 11 người lên đất trên biển Florida sau nhiều giờ

Cái kết cho nam thanh niên đấm dã man CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Người phụ nữ duy nhất được ông Putin tự lái xe đón tới Điện Kremlin là ai?

Khung cảnh 'khó tin' ở dự án 1.166 tỷ đồng thi công khẩn cấp, giúp ‘giải cứu’ Hà Nội trước mùa mưa bão

Nóng: CSGT 'điểm mặt' 3 thanh niên dùng dép đánh người đi đường vi phạm tới 7 lỗi

Thót tim cảnh đấu súng giữa gã đàn ông và cảnh sát trên đường phố

Phơi thóc giữa đường, người phụ nữ cầm bồ cào đập chặn xe ô tô đi qua

