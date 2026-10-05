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Phát hiện tàu 4.800 tấn của Nhật Bản bắt đầu di chuyển trên biển, 2 giờ cắt giảm được 1,2 tấn CO2, thực hiện nhiệm vụ chưa từng có

Khánh Linh
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Nhật Bản vừa thử nghiệm tàu chở dầu ven biển sử dụng động cơ hydro kết hợp pin và động cơ điện, hướng tới giảm phát thải trong ngành vận tải biển.

Một tàu chở dầu có trọng tải 4.800 tấn vừa thực hiện hành trình thử nghiệm bằng hydro trên vịnh Osaka, Nhật Bản. Dự án mô tả đây là lần đầu tiên trên thế giới một tàu ven biển vận hành bằng động cơ hydro 4 kỳ tốc độ cao.

Trong thử nghiệm ngày 25/9, con tàu di chuyển khoảng 32 km trong gần 2 giờ. Nippon Foundation, đơn vị tài trợ chương trình nghiên cứu, ước tính hành trình giúp giảm khoảng 1,2 tấn CO2 so với sử dụng nhiên liệu hóa thạch thông thường.

Điểm đáng chú ý nằm ở hệ thống truyền động. Động cơ hydro không trực tiếp quay chân vịt mà được đặt trong một container trên boong để phát điện. Nguồn điện sau đó cung cấp cho hai động cơ điện kết nối với hai trục chân vịt.

Con tàu còn được trang bị máy phát điện hybrid và pin lithium-ion. Hệ thống pin giúp cân bằng tải và tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu.

Động cơ do Yanmar Power Solutions thiết kế, đạt công suất định mức khoảng 500 kW trong thử nghiệm trên bệ vào tháng 10/2024. Ở giai đoạn đầu, một lượng nhỏ dầu diesel được dùng làm nhiên liệu mồi để đốt hỗn hợp hydro và không khí. Các thử nghiệm sau đó hướng tới sử dụng dầu thực vật đã qua xử lý bằng hydro (HVO) cho quá trình đánh lửa.

Bản thân con tàu cũng được thiết kế riêng cho hệ thống động lực mới. Fukuoka Shipbuilding hạ thủy tàu tại nhà máy Nagasaki ngày 14/2/2025. Tàu dài khoảng 105 m và được bàn giao cho Uyeno TransTec vào tháng 10 cùng năm.

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Ngoài động cơ, dự án còn phát triển hệ thống cung cấp nhiên liệu hydro và thiết kế thân tàu để đạt phê duyệt từ tổ chức đăng kiểm ClassNK. Nhóm nghiên cứu đồng thời xây dựng chương trình đào tạo và hướng dẫn vận hành tàu sử dụng hydro.

Cuộc thử nghiệm nằm trong chương trình Zero Emission Ship 2050 do Nippon Foundation triển khai từ năm 2022. Bên cạnh tàu chở dầu 4.800 tấn, chương trình còn thử nghiệm pin nhiên liệu hydro trên tàu phục vụ điện gió ngoài khơi và phát triển động cơ hydro cho tàu kéo.

Nhật Bản đặt mục tiêu đạt trung hòa carbon đối với lĩnh vực vận tải biển nội địa vào năm 2050. Kết quả thử nghiệm tại vịnh Osaka được kỳ vọng cung cấp dữ liệu cho việc đưa hydro vào các tuyến vận tải ven biển trong tương lai.

Theo IE

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vận tải biển

ship

CO2

tàu 4.800 tấn

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