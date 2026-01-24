HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Phát hiện tài khoản VietinBank iPay được cộng 107 triệu đồng, người lạ liên hệ nhờ trả lại tiền, người phụ nữ liền báo công an

PV |

Xác nhận số tiền vừa được chuyển khoản không thuộc sở hữu của bản thân, gia đình, người phụ nữ đã báo công an.

Phát hiện tài khoản VietinBank iPay nhận 107 triệu đồng , người phụ nữ cảnh giác báo Công an - Ảnh 1.

Theo công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 14 giờ ngày 19/01/2026, Công an xã Thanh Ba tiếp nhận đơn trình báo của bà Tống Thị Hồng Lan (sinh năm 1970, trú tại khu 3, xã Thanh Ba). Bà Lan trình báo về việc tài khoản ngân hàng cá nhân bất ngờ nhận được một số tiền lớn không rõ nguồn gốc.

Theo thông tin bà Lan cung cấp, vào lúc 09 giờ 04 phút ngày 17/01/2026, tài khoản VietinBank iPay của bà Lan nhận được thông báo biến động số dư cộng 107 triệu đồng với nội dung chuyển khoản: “TRAN THI NGUYEN CHUYEN KHOAN”.

Bà Lan kiểm tra và xác nhận bản thân, gia đình không thực hiện bất kỳ giao dịch kinh doanh hay dân sự nào liên quan đến số tiền này. Đáng chú ý, ngay sau đó có người lạ liên hệ đề nghị bà chuyển trả lại tiền.

Do cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn lừa đảo giả danh “chuyển nhầm tiền” để chiếm đoạt tài sản đã được cơ quan Công an cảnh báo trước đó, bà Lan chủ động đến Công an xã Thanh Ba để trình báo và nhờ hỗ trợ xử lý.

Phát hiện tài khoản VietinBank iPay nhận 107 triệu đồng , người phụ nữ cảnh giác báo Công an - Ảnh 2.

Ảnh làm việc tại Phòng trực ban Công an xã

Theo công an tỉnh Phú thọ

Công an phát cảnh báo khẩn, người dùng ứng dụng hẹn hò, đặc biệt là Tinder phải cảnh giác
VietinBank iPAY

