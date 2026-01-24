Theo công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 14 giờ ngày 19/01/2026, Công an xã Thanh Ba tiếp nhận đơn trình báo của bà Tống Thị Hồng Lan (sinh năm 1970, trú tại khu 3, xã Thanh Ba). Bà Lan trình báo về việc tài khoản ngân hàng cá nhân bất ngờ nhận được một số tiền lớn không rõ nguồn gốc.

Theo thông tin bà Lan cung cấp, vào lúc 09 giờ 04 phút ngày 17/01/2026, tài khoản VietinBank iPay của bà Lan nhận được thông báo biến động số dư cộng 107 triệu đồng với nội dung chuyển khoản: “TRAN THI NGUYEN CHUYEN KHOAN”.

Bà Lan kiểm tra và xác nhận bản thân, gia đình không thực hiện bất kỳ giao dịch kinh doanh hay dân sự nào liên quan đến số tiền này. Đáng chú ý, ngay sau đó có người lạ liên hệ đề nghị bà chuyển trả lại tiền.

Do cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn lừa đảo giả danh “chuyển nhầm tiền” để chiếm đoạt tài sản đã được cơ quan Công an cảnh báo trước đó, bà Lan chủ động đến Công an xã Thanh Ba để trình báo và nhờ hỗ trợ xử lý.

Ảnh làm việc tại Phòng trực ban Công an xã

Theo công an tỉnh Phú thọ