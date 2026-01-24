Công an phát cảnh báo khẩn, người dùng ứng dụng hẹn hò, đặc biệt là Tinder phải cảnh giác

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Đà Nẵng) vừa phát đi cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên các ứng dụng hẹn hò như Tinder. Kẻ gian lợi dụng tâm lý tò mò để dẫn dụ nạn nhân vào các cuộc gọi video nhạy cảm, từ đó thực hiện hành vi tống tiền.

Kịch bản tinh vi

Các đối tượng lừa đảo thường xây dựng những hồ sơ giả mạo trên Tinder với hình ảnh phụ nữ trẻ đẹp, gợi cảm. Để thu hút sự chú ý, chúng ghi những dòng mô tả đầy khiêu khích như “tìm mối quan hệ không ràng buộc” hay “tâm sự kín đáo”.

Nhằm né tránh sự kiểm soát của ứng dụng và dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội, kẻ gian thường gắn sẵn ID Telegram trên phần tiểu sử hoặc chủ động yêu cầu nạn nhân chuyển sang nhắn tin qua các ứng dụng khác ngay khi vừa làm quen.

Từ cuộc gọi video đến cơn ác mộng tống tiền

Sau khi tạo được sự tin tưởng và thân mật nhất định, kẻ gian sẽ gợi mở những câu chuyện nhạy cảm và đề nghị gọi video với lý do "kiểm tra xem có hợp nhau không" trước khi gặp mặt trực tiếp.

Trong lúc nạn nhân không cảnh giác và thực hiện các hành động riêng tư, kẻ gian đã âm thầm quay lại toàn bộ màn hình. Ngay khi cuộc gọi kết thúc, những đối tượng này lập tức lộ bộ mặt thật. Chúng gửi lại chính những hình ảnh, video nhạy cảm đó và đe dọa sẽ phát tán cho người thân, bạn bè hoặc tung lên mạng xã hội nếu nạn nhân không chuyển tiền theo yêu cầu.

Thực tế là nhiều người vì lo sợ ảnh hưởng đến danh dự, công việc... nên đã chấp nhận chuyển tiền để đổi lấy sự im lặng. Tuy nhiên, đây là một sai lầm nghiêm trọng.

Sau khi nhận được tiền, các đối tượng không hề xóa video mà tiếp tục đe dọa, đòi thêm tiền với lý do đã sao lưu dữ liệu hoặc chia sẻ cho đồng bọn. Điều này khiến nạn nhân rơi vào vòng xoáy hoảng loạn, bị kiệt quệ cả về kinh tế lẫn tinh thần mà không có lối thoát.

Lời khuyên từ cơ quan chức năng

Để bảo vệ bản thân trước những cạm bẫy "đen" trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo:

Nâng cao cảnh giác tối đa: Thận trọng khi sử dụng các ứng dụng hẹn hò trực tuyến. Tuyệt đối không chia sẻ hình ảnh, video nhạy cảm cho người lạ.

Không gọi video riêng tư: Đừng bao giờ thực hiện các cuộc gọi video mang tính chất nhạy cảm với những tài khoản chưa rõ danh tính, dù họ có vẻ ngoài hấp dẫn đến đâu.

Bình tĩnh xử lý khi bị đe dọa: Nếu chẳng may sập bẫy, bạn cần phải giữ bình tĩnh và tuyệt đối không chuyển tiền . Việc chuyển tiền chỉ khiến kẻ gian lấn lướt và tống tiền dai dẳng hơn.

Lưu lại bằng chứng: Hãy nhanh chóng chụp ảnh màn hình tin nhắn, lưu lại video đe dọa, số tài khoản, số điện thoại và các tài khoản mạng xã hội liên quan của đối phương.

Trình báo ngay lập tức: Hãy đến cơ quan Công an gần nhất để trình báo và được hướng dẫn xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc tỉnh giác và kịp thời tố giác không chỉ bảo vệ chính bạn mà còn giúp lực lượng chức năng ngăn chặn tội phạm công nghệ cao đang ngày càng gia tăng hiện nay.