Phát hiện Steven Nguyễn mắt dán chặt vào 1 mỹ nhân, miệng khen quá đẹp: Netizen quả quyết “yêu từ phim ra đời”

Khoảnh khắc búng ra tình tứ của Steven Nguyễn với cô gái này đang gây chú ý.

Mới đây, mạng xã hội được một phen xôn xao trước đoạn clip bắt trọn khoảnh khắc tương tác siêu đáng yêu giữa Steven Nguyễn và Lê Hạ Anh tại một sự kiện. Đoạn video nhanh chóng viral nhờ màn tương tác cực ngọt và thân thiết của cặp đôi ngoài, khiến người hâm mộ vừa xem vừa cười tủm tỉm.

Steven Nguyễn theo dõi Hạ Anh không rời mắt

Trong đoạn clip, khi Lê Hạ Anh đang tập trung tạo dáng chụp ảnh trước ống kính, Steven Nguyễn đứng phía lặng lẽ theo dõi đồng nghiệp. Anh nhìn cô, miệng không ngớt tấm tắc khen ngợi "Quá đẹp!". Sự cổ vũ nhiệt tình, vừa cười vừa khen liên hồi của Steven Nguyễn khiến Hạ Anh ngượng ngùng, phải gọi anh lên chụp chung để chữa ngại.

Khoảnh khắc này đã khiến các fan couple vô cùng phấn khích và tràn vào bình luận rôm rả. Nhiều netizen nhận xét phong thái của Steven Nguyễn lúc đứng nhìn Hạ Anh chẳng khác nào "tổng tài đang nhìn bảo bối" vì ánh mắt quá đỗi ôn hòa, nuông chiều, thậm chí miệng còn "chụt chụt" khen ngợi liên tục. Khán giả đồng loạt để lại bình luận đòi "ship" gấp cặp đôi này, còn đùa rằng nếu đã lỡ "hụt" nhau trên phim rồi thì chuyển thành "phim giả tình thật" ngoài đời luôn cho người hâm mộ thỏa lòng.

Bình luận của netizen:

- Ánh mắt này lúc diễn như không diễn vì ngoài đời đã nhìn như thế này rùi

- Quá trời cái miệng ổng còn chụt chụt nữa

- Ánh mắt nối tiếp của Quang nhìn O Hồng phiên bản ngoài đời.

- Tổng tài và cô vợ minh tinh

- Đã đẹp trai xin đừng hài hước, đã hài hước xin đừng nuông chiều. Ảnh có tất, ảnh sexy quá

- Trông Hạ Anh ngại ra mặt mà ổng cứ trêu hoài

Sở dĩ cặp đôi nhận được nhiều sự yêu mến đến vậy là nhờ màn kết hợp đầy ấn tượng trong bộ phim truyền hình Mưa Đỏ trước đó. Trong phim, dù nhân vật của Steven Nguyễn và Lê Hạ Anh dành cho nhau nhưng chính những khoảnh khắc chạm mặt ngắn ngủi giữa hai người trên màn ảnh lại khiến khán giả tiếc nuối và nhớ mãi. Thậm chí, cả hai sau đó còn được nhận giải Cặp đôi điện ảnh được yêu thích nhất của Ngôi sao xanh.

Sau bộ phim, Steven Nguyễn và Hạ Anh vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết. Họ thường xuyên đồng hành tại các sự kiện, thoải mái tương tác, nói chuyện và ủng hộ các dự án của nhau. Sự gần gũi, tự nhiên ngoài đời thực là lý do Steven Nguyễn và Lê Hạ Anh ngày càng sở hữu lượng fan chung đông đảo.