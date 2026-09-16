Từ năm 12 tuổi, một nam sinh Mỹ đã bắt đầu kiếm tiền từ YouTube.

Ở tuổi 12, khi phần lớn học sinh vẫn đang bận rộn với bài vở, những giờ học trên lớp và các thú vui tuổi thơ, Aleric Heck đã bắt đầu tìm cách kiếm tiền từ YouTube. Nam sinh người Mỹ khi ấy biến niềm yêu thích công nghệ thành những video đánh giá ứng dụng và hướng dẫn sử dụng, mở đầu cho hành trình xây dựng công việc kinh doanh riêng sau này.

Khi ấy, cậu bé chỉ có một chiếc iPod Touch và một máy quay Sony. Heck bắt đầu đăng video đánh giá ứng dụng di động và hướng dẫn công nghệ lên YouTube, thành lập kênh AppFind. Ban đầu, đây đơn giản chỉ là nơi anh chia sẻ những điều mình yêu thích. Nhưng sau vài năm, kênh nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn người đăng ký và trở thành một trong những kênh đánh giá ứng dụng lớn trên YouTube.

Khi lượng người xem tăng lên, hàng trăm công ty phát triển ứng dụng bắt đầu tìm đến Heck để quảng bá sản phẩm. Đến lúc này, anh nhận ra YouTube không còn chỉ là một kênh cá nhân mà đã có thể trở thành một công việc kinh doanh thực sự.

Từ tiền bán nước chanh đến nguồn vốn khởi nghiệp

Điều đáng nói là Heck không bắt đầu với một khoản vốn lớn. Những đồng tiền đầu tiên anh bỏ vào công việc đến từ việc bán nước chanh và tiền tiết kiệm khi còn nhỏ. Khi AppFind bắt đầu có doanh thu, thay vì tiêu hết, anh tiếp tục tái đầu tư vào kênh, đồng thời dành tiền cho việc học và những kế hoạch kinh doanh sau này.

Đến năm 2015, khi là sinh viên năm nhất tại Đại học Massachusetts Amherst, AppFind mang về hơn 120.000 USD mỗi năm, tương đương khoảng 3,1 tỷ đồng. Khoản doanh thu này đủ để trang trải học phí và trở thành nguồn vốn giúp Heck thực hiện những dự án tiếp theo.

Bước ngoặt lớn đến khi một nhà phát triển ứng dụng đồng ý cho Heck 500 USD, khoảng 13 triệu đồng, để thử chạy quảng cáo cho một video trên YouTube. Chỉ trong một tuần, chiến dịch mang về hơn 11.000 lượt tải ứng dụng. Ấn tượng với kết quả, công ty đề nghị Heck mức lương 6 con số USD mỗi năm kèm quyền mua cổ phiếu, đồng thời muốn anh bỏ học và chuyển đến Thung lũng Silicon làm việc nhưng Heck từ chối.

(Ảnh minh họa)

Thay vì trở thành nhân viên cho công ty khác, anh quyết định biến kinh nghiệm có được từ AppFind thành một mô hình kinh doanh riêng. Heck thành lập App Outreach, sau này phát triển thành AdOutreach, chuyên giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm thông qua quảng cáo video trên YouTube.

Vốn ban đầu của công ty cũng đến từ chính số tiền Heck kiếm được. Anh sử dụng 15.000 USD, tương đương khoảng 390 triệu đồng, từ AppFind để bắt đầu doanh nghiệp, sau đó tiếp tục đầu tư thêm cho đến khi công ty có thể tự vận hành bằng nguồn thu của mình.

Trong năm thứ hai đại học, Heck tiếp tục học về marketing và nhận ra một điều quan trọng: anh không nhất thiết phải chỉ làm việc với các ứng dụng di động. Nếu có thể chứng minh quảng cáo tạo ra doanh thu, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho dịch vụ này.

Heck quyết định chuyển hướng, tập trung vào quảng cáo YouTube cho các doanh nghiệp và xây dựng chương trình đào tạo kết hợp giữa video hướng dẫn với hỗ trợ trực tiếp. Những kỹ năng về marketing, quay phim, chỉnh sửa video và lãnh đạo dần được kết hợp thành một công việc kinh doanh hoàn chỉnh.

(Ảnh minh họa)

Đến thời điểm được phỏng vấn, Heck đã điều hành một đội ngũ hơn 35 người. Hành trình của anh vì thế không chỉ là câu chuyện về một sinh viên kiếm được hơn 120.000 USD mỗi năm từ YouTube.

Điều đáng chú ý hơn nằm ở cách Heck nhìn những gì mình có. Một chiếc máy quay và niềm yêu thích công nghệ ban đầu chỉ tạo ra vài video. Khi có người xem, anh nhận ra đó là một tài sản. Khi doanh nghiệp tìm đến, anh nhìn thấy nhu cầu của thị trường. Khi một chiến dịch quảng cáo tạo ra hàng nghìn lượt tải, anh tiếp tục biến trải nghiệm đó thành một dịch vụ.

Không phải học sinh, sinh viên nào cũng có thể kiếm tiền từ YouTube, càng không phải ai cũng cần trở thành doanh nhân từ sớm. Nhưng câu chuyện của Heck cho thấy một kỹ năng hoặc sở thích hoàn toàn có thể trở thành lợi thế nếu người trẻ biết phát triển nó, hiểu giá trị mình đang tạo ra và quan trọng nhất là biết tái đầu tư thay vì chỉ nhìn vào khoản tiền kiếm được trước mắt.

Theo Forbes