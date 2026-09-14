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Phát hiện sấp tiền trị giá 20.000.000 đồng trong cây ATM MBBank: Công an dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ vào cuộc

Nam An
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Nhặt được 20 triệu đồng tại cây ATM, anh Vũ Quốc Tuấn (SN 1984) đã chủ động giao nộp cho công an để xác minh, trao trả toàn bộ số tiền cho người đánh rơi.

Theo thông tin từ công an tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 08/9, Công an phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận, xác minh và phối hợp trao trả số tiền 20 triệu đồng cho công dân đánh rơi; đồng thời biểu dương anh Vũ Quốc Tuấn, sinh năm 1984, trú tại Tổ dân phố 3, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai vì đã có hành động đẹp, nhặt được của rơi, tìm người đánh mất để trả lại.

Trước đó, khoảng 16h40 cùng ngày, anh Vũ Quốc Tuấn đến cây ATM trước Ngân hàng MB Bank thuộc tổ dân phố Đồng Tâm 6, phường Yên Bái để thực hiện giao dịch chuyển tiền. Sau khi giao dịch xong, chuẩn bị ra về, anh Tuấn phát hiện tại giỏ đựng đồ của cây ATM có một sấp tiền mặt. Anh đã báo nhân viên ngân hàng kiểm tra, xác định số tiền là 20.000.000 đồng.

Không chút do dự, anh Tuấn mang toàn bộ số tiền đến Công an phường Yên Bái trình báo, nhờ xác minh, tìm người đánh rơi để trao trả.

Nhặt được tiền tại ATM MBBank , người dân Lào Cai trả lại 20 triệu cho Công an - Ảnh 1.

Tiếp nhận và trao trả tài sản cho công dân tại trụ sở Công an phường Yên Bái. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Yên Bái đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ chủ sở hữu số tài sản. Qua xác minh, Công an phường xác định số tiền trên là của anh Phạm Văn Thược, sinh năm 1965, trú tại thôn Lạng, xã Chấn Thịnh, tỉnh Lào Cai. Trong quá trình đến cây ATM thuộc Ngân hàng MB Bank để rút tiền, anh Thược đã bỏ quên số tiền trong giỏ đựng đồ của cây ATM.

Công an phường Yên Bái đã tiến hành trao trả toàn bộ số tiền 20 triệu đồng cho anh Phạm Văn Thược trước sự chứng kiến của các bên liên quan.

Việc anh Vũ Quốc Tuấn chủ động giao nộp số tiền nhặt được cho cơ quan Công an để xác minh, trao trả người đánh mất là hành động thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật. Đây cũng là việc làm thiết thực góp phần xây dựng hình ảnh người dân có ý thức, trách nhiệm với cộng đồng và củng cố niềm tin trong đời sống xã hội.

Tuần tra lúc 21h30’, Công an bắt quả tang Bùi Thị Hà Trang SN 1982, truy xét Nguyễn Thu Hoài SN 1985
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Quốc Tuấn

Lào Cai

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